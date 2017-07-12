Евросоюз пока не готов принять такую страну, как Украина - эксперт

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинцы и европейцы имеют общие ценности, но в некоторых моментах наблюдаются расхождения — и это важные моменты. Так, украинцы стремятся, прежде всего, к миру (тогда как европейцы, по их мнению, более всего ценят демократию). Об этом сказал во время презентации результатов исследования, проведенного Институтом Горшенина, директор представительства Фонда Фридриха Эберта в Украине Маттес Бубе. А политолог Константин Матвиенко выразил уверенность в том, что ЕС пока не готов принять такую страну как Украина.

Исследование "Украинское общество и европейские ценности" было проведено в апреле-мае 2017 года (всего опрошены 2000 человек на подконтрольных Киеву территориях, кроме того, была проведена работа в фокус-группах).

Почему мир и жизнь?

Бубе отметил некоторые особенности ценностного мировосприятия украинцев. По его словам, когда украинцев спросили, какая для них ценность самая главная и какая, по их мнению, главная ценность для европейцев, "они отвечали, что для нас самое главное — это мир, ну а для европейцев, возможно, что-то другое, например, демократия".

Он добавил, что на втором месте для украинцев — ценность человеческой жизни.

"А если сравнивать это с европейскими ценностями, в представлении украинцев, то на первом месте — демократия, на втором — верховенство права", - сказал Бубе.

Он отметил, впрочем, что "если убрать эти моменты", то окажется, что "ценности, которые считают для себя важными украинцы, являются очень близкими к ценностям европейцев".

"Эти первые места, которые занимают ответы относительно мира и ценности человеческой жизни, в моем личном толковании, это результат той травмы, которую получили украинцы, все население Украины, из-за того, что они живут в центре Европы практически в состоянии войны", - сказал немецкий эксперт.

По его словам, есть впечатление, что украинцы готовы оставить политику политикам, им сложно разбираться в политических хитросплетениях, однако — "правительство, которое не сможет обеспечить мир, будет иметь на следующих выборах большие проблемы".

"ЕС не готов принимать страну с такой коррупцией"

Однако некоторые ценности для украинцев являются ценностями лишь в теории. Так, принимавший участие в пресс-конференции политолог Константин Матвиенко относительно вопроса о ценности человеческой жизни отметил: "если вы посмотрите статистику дорожно-транспортных происшествий, то вы поймете, что украинские водители, садясь пьяными за руль, относятся к человеческой жизни, в том числе к своей, гораздо пренебрежительнее, чем принято в среднем в Европе".

"Известно, что большинство украинцев выступают за восстановление смертной казни для людей, которые совершили умышленные убийства. Это прямо противоречит позиции Европейского союза", - сказал эксперт.

Отметим, что социологические исследования показывают несколько иную картину: по результатам опроса, проведенного группой "Рейтинг" (июнь 2016 года), 31% опрошенных украинцев поддерживают полный запрет смертной казни на Украине, 20% выступают за существенное ограничение, но не запрет. При этом лишь 14% респондентов считают, что нельзя ограничивать и столько же (14%) за полное восстановление смертной казни.

Матвиенко добавил, что Украина — страна пренебрежительного отношения к окружающей среде, лучшему пониманию не помогла даже "травма Чернобыля".

"Пять процентов территории страны под стихийными и не стихийными свалками — это, мягко говоря, не совсем по-европейски", — подчеркнул политолог.

По его словам, "очевидно, что ЕС в силу своих внутренних противоречий, в силу неожиданного решения Великобритании (о выходе из ЕС — Ред.)… точно Евросоюз еще не готов принимать страну с такой коррупцией, с такой властью, с таким психологическим настроем общества…".

Матвиенко также подчеркнул, что результаты исследований, подобных тому, что провел Институт Горшенина, должны бы внимательно изучать представители украинской власти, но сообщил: по опыту, заставить власть имущих внимательно прочитать текст объемом более двух страниц — "практически невозможно"…

Споры о "европейских стремлениях"

Тезис о неготовности Евросоюза к слишком тесному сближению с Украиной получил подтверждение в ходе подготовки к саммиту Украина-ЕС, который проходит 12-13 июля в Киеве. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источник в Еврокомиссии, под угрозой оказался итоговый документ.

Киев настаивает на том, чтобы в совместное заявление по итогам саммита включили пункт о признании со стороны ЕС "европейских стремлений" Украины (подразумевается возможное членство Украины в ЕС — Ред), однако, по данным агентства, против этого выступают Нидерланды, их опосредованно поддерживают Германия и Франция.

Тем временем международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала лидеров стран ЕС в ходе саммита надавить на Украину с тем, чтобы Киев выполнял свои обязательства в сфере прав человека. В частности, речь идет об отмене ограничений свободы слова.