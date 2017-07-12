Рудяков о прикосновенности депутатов и саммите Украина-ЕС

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

На этой неделе парламент в последний раз собрался на заседание перед летними каникулами. Верховная Рада идет на отдых уже 15 июля.

Но перед тем как уйти на каникулы, парламенту следует рассмотреть около 60 законопроектов. Однако ВРУ 11 июля продлила вечернее заседание до того момента, пока не будут рассмотрены представления генерального прокурора о снятии неприкосновенности с пяти народных депутатов.

В результате парламент дал согласие на снятие неприкосновенности с народных депутатов Олеся Довгого и Максима Полякова, в то же время Верховная Рада не поддержала такое же решение по нардепам Андрею Лозовому и Евгению Дейдею.

Также Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности внефракционного народного депутата Борислава Розенблата.

Министр финансов Александр Данилюк сегодня в Facebook написал: "Только что завершил встречу с директором-распорядителем Кристин Лагард. Обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках программы МВФ, в частности, пенсионную и земельные реформы, приватизацию, борьбу с коррупцией, реформу ГФС".

Также подчеркнул, что пенсионная реформа будет принята в ближайшее время, потому что все спорные вопросы уже решены и все стороны поддерживают предложенную реформу.

Эти и другие ключевые события вторника, 11 июля, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

О ГОЛОСОВАНИИ В РАДЕ ЗА СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

Какие у вас впечатления после голосования в Раде за снятие неприкосновенности? Все ли ваши прогнозы оправдались по голосованиям ВРУ относительно этих представлений?

— Да нет, у меня как раз прогнозы были почти прямо противоположные, но я тут небольшой дока, поэтому… А впечатления можно выразить словосочетанием "смешанные чувства". С одной стороны, как-то видно, что что-то происходит, что-то важное, что может, действительно, потом быть положено в основу каких-то новых для нас процессов и тенденций. С другой стороны, не покидает ощущение, что какое-то пятно, какая-то туча, какая-то грязь тут присутствует. Или сверху, или снизу, или сбоку. И вот меня уже неделю или больше мучают слова Луценко, когда он сказал журналистам: "поезд неприкосновенности ушел". Но эта фраза была брошена, слово, как известно, не воробей. Вот, значит, если отталкиваться от этой фразы, она мне как-то попала в сознание, получилось, что так как это сегодня идет, получается что ВРУ идет в какой-то степени против решения профильного комитета, что тоже показательно, мне кажется. Хотя так как я себе представляю, то это должно было быть исключением из правил, а не правилом. И уходит этот поезд… Луценко в чем-то прав, получается, нельзя сказать, что поезд неприкосновенности ушел уже, но, по крайней мере, тронулся с места. И для нашего политического процесса, мне кажется, это важно, это могло бы иметь позитивное значение в будущем. А сейчас, пока что, это сильно напоминает такие какие-то закулисные торги и лоббистские схватки — у кого лоббизм сильнее, тот и побеждает.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

Как так получается, что обе фракции коалиции, выступающие против депутатской неприкосновенности, не отдали свои голоса в полном составе за некоторые представления генпрокурора?

— Коалиция — это широкий формат. А есть групповые интересы, есть личные интересы, есть неформальные связи, которые уходят далеко за рамки парламента и политических пристрастий и членства в разных блоках и партиях. И эти групповые интересы в таких критических ситуациях для определенных персоналий, они работают сильнее, чем все остальное. А коалиция уже больше полугода такое образование более виртуальное, так, для годится, чтобы не делать таких серьезных выводов. Мне кажется, тут групповые интересы играют ведущую роль, и это очевидно.

А задуматься сегодняшняя ситуация никого не заставила? Наличие большинства в ВРУ?

— Это разбалансировка. С точки зрения такой нормальной логики и здравого ума, понятно, что это шокирующее явление. А с точки зрения вот нашего такого изогнутого трехуровневого, пятиуровневого сознания политического процесса, это вещи, которые просто заложены в эту коалиционность, которая не является коалиционностью. Тут работают другие факторы, в том числе внепарламентские, и я думаю, даже внеукраинские отчасти, частично работают, достаточно мощные. И с этим надо просто мириться, вот и все.

Заключение регламентного комитета было положительным в случае Розенблата. Можно ли говорить, что тут все понятно и никакой интриги по Розенблату нет?

— Скорее всего, да, поскольку по комитету это было единственное положительное решение, все остальные были отклонены предложения Генпрокуратуры, то, я думаю, по господину Розенблату, действительно, есть согласие, что он перегнул палку в какой-то части этой палки, и следует эту неприкосновенность снять для того, чтобы Генпрокуратура могла проводить дальнейшие действия в соответствии с действующим законодательством.

ВРУ поддержала снятие неприкосновенности с Борислава Розенблата, но разрешения на задержание и арест парламент не дал. Что скажете?

— Получается, Розенблат и Поляков — близнецы-братья. Там и одинаковое решение, там и там. То есть, с одной стороны, вроде бы поезд неприкосновенности ушел, с другой стороны, все равно наших не сильно трогают, потому что они наши.

В коалиции могла быть некая договоренность?

— Мне кажется, что американцам покажем, что неприкосновенность сняли, а ГПУ покажем дулю в кармане, что попробуйте теперь поборись с Бориславом Соломоновичем, или с кем-то другим.

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12 июля в Киеве стартует саммит Украина-ЕС, к нам приезжают Туск и Юнкер, представители Еврокомиссии, Европарламента… они будут удовлетворены вот таким результатом голосования парламента по представлениям от генпрокурора?

— Трудно сказать. Насколько мне известно, требования, в том числе и Еврокомиссии, Евросовета, Европарламента состоит в том, чтобы у нас борьба с коррупцией приобрела реальные, реалистичные черты. Пока что даже вот то, что происходит сегодня в ВРУ, в связи с этим важнейшим вопросом, все это пока что — представления. Это только обозначение какого-то контура, в рамках которых можно, во-первых, карать людей, которые этим занимаются, во-вторых, разрушать эти коррупционные схемы, потому что у нас коррупция системна, и эти схемы — это уже не один год подтверждается — люди приходят и уходят, а схемы остаются и работают. Вот требование к нам, чтобы мы разрушили эти схемы. А этого делать никак не получается.

Есть вероятность, что Поляков и Розенблат покинут территорию Украины, как вы думаете?

— Мне кажется, вероятность есть, но к ней и тот, и второй прибегнут в крайнем случае. Я думаю, у них уже разработаны какие-то схемы защиты в том числе, и на досудебном уровне, и в суде. И они не будут убегать, потому что все-таки побег — это признание своей неправоты, это уже в крайнем-крайнем случае. Пока что, я думаю, процесс развивается в их пользу. С потерями, с пробоями, но в их пользу — Розенблата и Полякова.

ПАРЛАМЕНТ И ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Анонсировал спикер после заседания согласительного совета, что на этой пленарной неделе, возможно, будет рассматриваться пенсионная реформа и реформа системы образования в Украине. Есть шанс, что по реформам будут голоса ВР и вообще, что эти вопросы будут поставлены на обсуждение?

— По системе образования, мне кажется, тут можно едва ли не со стопроцентной уверенностью говорить, что будет проголосовано, там нет особых возражений, насколько мне известно, и все, в принципе, углы сглажены, насколько это понимает министерство профильное и ВР, а что касается пенсионной реформы, то там, мне кажется, могут быть варианты, хотя вероятность тоже велика, что будет проголосована, поскольку дальше отступать некуда, но там есть определенные подводные камни, там могут быть неожиданности.

Ранее министр финансов Данилюк заявлял, что нет консенсуса по пенсионной реформе, поэтому она переносится на осень, но по итогам встречи с главой МВФ сказал, что пенсионная реформа будет принята в ближайшее время, потому что все спорные вопросы уже решены и все стороны поддерживают предложенную реформу. Все стороны – это кто?

— Наверное, мы с вами заинтересованные лица, но, поскольку МВФ после тех высказываний, там не только Данилюк, там другие наши официальные лица высказывались о том, что нужно еще подождать, выждать время, на осень, там посмотрим, цыплят и пенсионеров посчитают у нас, но МВФ при этом предпринял достаточно решительный шаг, перенеся вот этот наш транш, который было почти наш, а теперь он тоже — на осень. Соответственно, это стимул для того, чтобы, в том числе, для депутатов, для министра профильного быстрее соображать, и вот тут такая коллизия достаточно серьезная.

Позицию парламентариев, которые выступали против этой пенсионной реформы, изменит решение МВФ перенести обещанный Украине транш?

— Это настолько болезненный вопрос, действительно, болезненный вопрос для многих людей, в том числе, которые еще сопротивляются, их, правда, не так много, по-моему, стало еще меньше, чем было, скажем, пару месяцев назад, но определенное сопротивление этой так называемой реформе есть, а, насколько я понимаю, требование зарубежных финансовых институций, вообще, партнеров западных, то они согласны подождать земельной реформы, то есть какой-нибудь одной реформы. В данном случае для нас, для руководства нашего самая дорогая и самая болезненная – это земельная реформа. Поэтому с ней еще можно потянуть, остальные надо сейчас, до каникул голосовать. Насколько пенсионная реформа…мне кажется, там могут быть вопросы и сомнения.

Позиция премьера, что если пенсионная реформа не будет проголосована, тогда Кабмин Гройсмана уйдет в отставку. Считаете, это возможно?

— Это больше декларативные вещи, но он подписывается, в принципе, так, смело идет на это. Я думаю, в четверг будут сидеть до позднего вечера и пытаться голосовать. С нарушением регламента, без нарушения регламента – это уже как бог даст.

САММИТ УКРАИНА – ЕС

Сегодня стартует саммит Украина – ЕС. Что тут нам ждать, на что рассчитывать?

— Европейская оценка уже сформулирована. Она звучала еще месяца полтора назад, что, ребята, вы молодцы, реформы у вас идут, но нужно еще поднажать. А мы, в принципе, готовы отчитываться, у нас Кабмин выпускает такие брошюры яркие, разноцветные на разных языках, какие брошюры — целые журналы, которые называются «Прогресс в реформах». Мы им покажем очередные графики, очередные реформы, и они с нами согласятся, что реформы идут, но нужно еще поднажать. Это европейская оценка, я думаю, прозвучит еще раз, потому что вроде бы такой как бы очередной саммит, но он, с другой стороны, знаковый, поскольку соглашение уже ратифицировано об ассоциации, то есть какой-то этапный момент.

Какие реформы идут?

— Формально все идут реформы, но вот, извините, американцы недавно сказали: ребята, у вас реформы плохо идут. Это вот и Тиллерсон повторил сейчас, и перед этим мы, когда там были.

По факту, что мы покажем?

— Когда-то полгода назад Павел Климкин давал интервью Deutsche Welle и корреспондент его спрашивает о реформах, а Климкин ему восемь раз твердит: у нас такие реформы, о которых Европа мечтает. А тот ему говорит: господин министр, вы живете в параллельной реальности. Вот это то, о чем вы говорите. Мы рапортуем и даем графики, что у нас реформы идут, а люди на нас смотрят со стороны, даже те люди, которые нас вроде подбивают на эти реформы. Это очень сложный вопрос. С точки зрения жертв этих реформ, таких граждан, как я, понятно, что большинство этих реформ – это обрезание того, что еще не обрезано, того, что жизнь не обрезала объективно, вот, значит, у тебя пытаются забрать. Но с точки зрения институциональных вещей, вот это электронное декларирование все-таки запущено, пусть оно не работает, как должно, но оно запущено, то есть какие-то шаги все-таки делаются в каком-то направлении. Я думаю, что завтра-послезавтра европейские гости не будут акцентировать на недостатках, а будут, наоборот, пытаться сфокусироваться на хорошем. Мы рапортуем, что мы запустили и мы отчитываемся, и мы говорим: ребята, зайдите через сто лет, мы вам покажем еще больше, лучше результаты, и тогда вы обрадуетесь так же, как мы, какая мы Европа. И вообще странно, почему Украина-ЕС, мы ж Европа теперь, а саммит Украина-ЕС, мы ж часть Европы.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" заявил, что борьба с коррупцией – только декларации, а на самом деле нардепы до конца будут солидарны в отстаивании своей неприкосновенности.

А политолог Андрей Миселюк в эфире заявил, что представление Луценко на снятие иммунитета с Довгого по обвинению в коррупции было основательным, но регламентный комитет всегда поддерживает тех, против кого такие обвинения выдвигают.