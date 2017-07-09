Саммит G20: "нормандский" завтрак прошел без Украины - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Вскоре должны состояться очередные телефонные переговоры в нормандском формате. Об этом договорились лидеры Франции, Германии и России на полях саммита G20, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавил, что Владимир Путин, "как всегда лаконично, но исчерпывающе" донес до своих коллег позицию России по украинскому вопросу.

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Перспективы будущих переговоров в рамках нормандского формата спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Сергей Быков.

Интернет-издание "Грушевского, 5" Политический эксперт Сергей Быков

Дмитрий Песков анонсировал телефонные переговоры между лидерами нормандской четверки. Когда именно они могут произойти?

— Я думаю, что о дате проведения данных телефонных переговоров мы узнаем уже на ближайшей неделе. Я не думаю, что данную дату следует ожидать быстрее, нежели в течение ближайших 14 дней, поскольку всем известно, что не только украинские политики, но и европейские также склонны проводить лето на каникулах. И я не ожидаю, что на ближайшей неделе мы станем свидетелями таких телефонных переговоров. Однако, они состоятся достаточно скоро.

Сначала отдых, а потом решение таких глобальных проблем?

— Война войной, а обед по расписанию.

Можно ли возлагать серьезные надежды на переговоры?

— Для меня достаточно негативным был тот сигнал, что завтрак в почти нормандском формате, который состоялся на полях саммита, состоялся, увы, без Украины. Поскольку у ФРГ была абсолютная возможность пригласить украинского президента хотя бы на данный завтрак, поскольку страна, которая проводит соответствующий саммит располагает возможностью для приглашения дополнительных гостей, которые не являются официально членами G20 и фактически этот завтра в почти нормандском формате, он показал, что об Украине могут, к сожалению, говорить и без Украины. И для меня это является достаточно негативным посылом.

Как реагирует украинский МИД?

— Официальной реакции пока не последовало не из заявлений министра иностранных дел, не из даже, банально, его Facebook и Тwitter. Соответственно, мы видим, что украинское внешнеполитическое ведомство такая позиция вполне устраивает и вполне вероятно, что те телефонные переговоры, которые состоялись перед этим, я имею в виду между сотрудниками министерств иностранных дел, таким образом украинский МИД получил определенное понимание тех событий и той проблематики, о которой будет вестись речь на завтраке, который уже состоялся.

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Есть политические предпосылки для того, чтобы обстрелы на Донбассе прекратились?

— Я не склонен рассматривать данный завтрак, как "без меня меня женили", поскольку я предполагаю, что он был достаточно результативен в том плане, что не было присутствия при этом украинской стороны, как фактора раздражения российского президента. И для наших европейских коллег, поскольку в том случае, если бы присутствовал украинский руководитель вряд ли удалось бы достичь достаточно серьезной и комплексной позиции хотя бы между тремя странами, которые сегодня принимали участие в завтраке. Я уверен, что данный формат был выбран не случайно, и он как раз нацелен на то, чтобы мир в Украине все же был достигнут.

Назначение специального представителя США по украинскому вопросу во время саммита G20, о чем может свидетельствовать такой шаг?

— А вот этот вопрос, он достаточно негативный, поскольку раньше по Украине не было отдельного представителя от США. Украиной всегда занимался помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Если мы вспомним официальную позицию Виктории Нуланд, она была именно помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. А то, что выделили отдельного сотрудника госдепартамента для коммуникаций с Украиной — это говорит о том, что наши двусторонние отношения с США усиливаются и Украина начинает играть существенную роль во внешней политике США.

Почему это негативный сигнал?

— Я говорю о том, что это достаточно негативный сигнал, поскольку он будет имиджево трактоваться в Украине достаточно негативно в той связи, что те политические силы, которые находятся сегодня в номинальной оппозиции, будут заявлять сейчас о том, что это является не коммуникатор с США, а это является фактически такой или надзиратель или управляющий. Это уже как им будет угодно. Мы сейчас услышим заявления этих политических сил.

Это все-таки обострит еще больше отношения США-РФ-Украина?

— Я не могу сказать, что эти отношения обостряются. Я считаю, что наоборот мы сейчас можем видеть процесс по стабилизации отношений между и США, и Украиной, и РФ. В том случае, если в ближайшее время будут на самом деле прекращены военные действия на Донбассе, если в ближайшие годы будет установлен полноценный мир на Донбассе, мы увидим, что это станет точкой объединения и точкой общих побед как Украины, так и России, и США.

Во время саммита G20 президенты США и РФ договорились создать канал связи для продвижения урегулирования в Украине на основе минских соглашений. Что это даст нам на практике?

— Исходя из того, что назначен специальный представитель по Украине, который вместе с Рексом Тиллерсоном посетит Украину в ближайшее время, это как раз представитель госдепа по Украине. Он сначала, как мне известно, посетит все же Москву и это как раз и будет тем каналом коммуникации между Россией и США, о которых говорили два президента.

Изменится ли после саммита минский переговорный процесс?

— Минский процесс будет вынужден активизироваться, поскольку сегодня только минский процесс является тем сдерживающим фактором для обеих сторон вооруженного конфликта для деэскалации конфликта. И поэтому как раз после саммита в том случае, если те договоренности, о которых сегодня договорились, в том случае, если они будут выполняться, тогда мы увидим продвижение по минскому процессу, который является главным и первоочередным как для украинского правительства, так и для руководства США и для РФ, и для всех стран-участниц нормандского формата. Минскому формату альтернатив, к сожалению, пока нет.

Почему тогда так медленно идут переговоры?

— Переговоры происходят достаточно в вялом режиме, исходя из того, что нет политической воли для выполнения минских соглашений. Политической воли нет, в первую очередь, у украинской стороны, как бы это ни было плачевно мне констатировать, поскольку те законопроекты, которые прописаны в минских соглашениях все еще не то, что не проголосованы, но они и не зарегистрированы в украинском парламенте.

Насколько саммит был успешным для Украины и в целом для представителей тех 20 мега-государств, принимавших в нем участие?

— Саммит G20 — это не саммит по вопросам Украины. Более того, это даже не саммит по вопросам Сирии. Это саммит по общим вопросам, которые являются основными для мира в целом. И сложно ожидать, что на саммите G20, который, в первую очередь, посвящен проблемам климата, кибертерроризма, проблемами общей безопасности и борьбы с терроризмом, что он будет посвящен исключительно Украине. Разумеется, по тем пунктам, которые были основные, были достигнуты определенные договоренности и в части климата, и в части общего противостояния кибертерроризму.

Ранее немецкий политолог Андреас Умланд в эфире "ГС" отметил, что Дональд Трамп находится под давлением и не захочет предстать перед американцами пропутинским политиком.

Также эксперт-международник Владимир Кушниренко в эфире "ГС" заявил, что системное противостояние между США и Евросоюзом стоит рассматривать как данность.