Тиллерсон посетит Киев с инспекцией, после переговоров на саммите G20

Владимир Матвеев, обозреватель

Несмотря на то, что последние годы госсекретари США "курировали" и посещали Украину много раз, приезда нынешнего госсекретаря Рекса Тиллерсона после саммита G 20, в Киеве ждут с особой тревогой.

По дороге в Турцию Тиллерсон прилетит на несколько часов в Киев, чтобы проинспектировать ситуацию в стране после переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите в Гамбурге, включая по украинскому конфликту, и дать также свои рекомендации относительно дальнейшей имплементации реформ в стране.

Госсекретари США и их помощники традиционно "курировали" Украину в Госдепартаменте США. В частности, экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, курировавшая вопрос Украины в Госдепартаменте при Обаме, принимала активное участие в рекомендациях по Евромайдану, становлению нынешнего режима в стране, а также по конфликту в Донбассе. Нуланд уже не работает в администрации американского президента Дональда Трампа.

Новая администрация настроена на перезапуск отношений с Москвой и Киевом. Посол США в Украине Мари Йованович 2 июня заявила, что госсекретарь Тиллерсон изучает возможности более активного приобщения Соединенных Штатов к переговорному процессу по Донбассу. Согласно информации The Washington Post, администрация Трампа намерена «перезапустить» переговоры по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Тиллерсон планирует назначить спецпосланника в госдепе, ответственного за новые усилия в вопросах, относительно Украины.

Первый визит Тиллерсона в Украину в очередной раз привлекает внимание к личности и делам действующего Госсекретаря США, который известен также тем, что он — убежденный консерватор, но не отличающийся радикальными взглядами. Он выступает за свободную торговлю. Был активно вовлечен в деятельность Бойскаутов Америки.

Тиллерсон входил в состав Национального нефтяного совета, Делового круглого стола, являл членом Делового совета, был почетным доверенным лицом Совета предпринимателей по международному взаимопониманию, а также членом Чрезвычайного комитета по торговле США.

Тиллерсон — опытный и успешный топ-менеджер, обладающий большим весом в американском бизнес-сообществе и далеко за его пределами, а также пониманием того, каково устройство реального мира. Как бывший многолетний шеф крупнейшей в мире частной нефтяной компании, Тиллерсон имеет большой опыт общения с ведущими бизнесменами и политиками мира.

Всю свою жизнь Тиллерсон проработал в одном месте: карьеру в Exxon Mobil Тиллерсон начал после окончания учебы в университете в 1975 году и сумел к 2006 году от простого инженера дослужиться до председателя совета директоров и главного управляющего нефтяной компании.

Он управлял крупнейшей компанией с оборотом свыше 260 миллиардов долларов и активами около 350 миллиардов долларов, которые размещены по всей планете. Тиллерсон отвечал за проекты Exxon в России и Каспийском регионе, а также за деятельность консорциума "Сахалин-1" на шельфе острова Сахалин.

В 2013 году Путин наградил Тиллерсона орденом Дружбы за "значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе". Как отмечает Washington Post, человеку не обязательно быть близким другом президента Владимира Путина, чтобы получить российский Орден Дружбы.

После выдвижения на пост госсекретаря, было объявлено об уходе Тиллерсона в отставку с постов в Exxon Mobil с 1 января 2017 года.

В связи с изложенным, как сообщало агентство Reuters, деловое сообщество приветствовало назначение Тиллерсона. "Мы рады, что Рекс привнесет деловые взгляды в Госдепартамент", сообщила ранее Национальная ассоциация производителей.

Помимо этого, Тиллерсон — это человек с чувством собственной миссии в истории, который может высказывать свое мнение, отличное от других приближенных к президенту США Дональду Трампу чиновников. Так, именно он высказался за возможность поддержать разные формы, "каналы" разрешения кризиса на востоке Украины на основе Минских договоренностей.

Как сказал Тиллерсон в июне в Комитете по международным отношениям Палаты представителей, "я думаю, важно, чтобы нам дали достаточно гибкости для достижения минских целей". И далее: "возможно, правительство Украины, и правительство России смогли бы прийти к удовлетворительному решению через другую структуру, отличную от Минска, но достигли бы целей Минска, которым мы привержены", цитирует Тиллерсона Wall Street Journal.

Тиллерсон всегда взвешенно высказывался по вопросу санкций в отношении России, стараясь на новой должности искать эффективные пути улаживания конфликтов и постепенного снятия санкций, несмотря на мощное сопротивление оппонентов внутри страны.

Определенная "независимость" 64-летнего выходца из Техаса объясняется и тем, что Трамп выбрал его на эту госдолжность после того, как нефтяника поддержал республиканский истеблишмент, в том числе ранее занимавшие должность госсекретаря Джеймс Бейкер и Кондолиза Райс, а также экс-министр обороны США Роберт Гейтс.

Их поддержка стала важным аргументом, который помог Тиллерсону преодолеть споры при утверждении его кандидатуры Сенатом.

Напомним, госсекретарь США — это должность правительства США, аналогичная должности министра иностранных дел во многих государствах. Госсекретарь назначается Президентом США с 1789 года. За все это время в Америке всего было 69 госсекретарей. Однако, лишь некоторые из них, типа Генри Киссинджера, имели в свое время непосредственное влияние на развитие событий в мире.

Государственный секретарь считается четвертым по порядку замещения президентской власти лицом. Кандидатура на пост госсекретаря назначается президентом и утверждается сенатом.

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Поэтому Тиллерсон, по сути — посредник, у которого нет достаточных полномочий для принятия наиболее важных самостоятельных политических решений.

Наряду с этим достижение договоренности о полноценной встрече президентов Трампа и Путина на саммите в Гамбурге, — определенный успех формирующейся команды Тиллерсона. Многое для успеха дипломатии Тиллерсона по улучшению российско-американских отношений и развязыванию украинского конфликта зависит от результатов переговоров президента Путина и президента Трампа на саммите G 20 7 июля в Гамбурге. Результаты встречи лидеров двух стран определят характер и тональность встреч Тиллерсона в Киеве.

После саммита госсекретарь США по дороге в Стамбул, в рамках краткого визита в Киев, 9 июля проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко и встретится с молодыми реформаторами из правительства и представителями гражданского общества, сообщил высокопоставленный чиновник госдепа.