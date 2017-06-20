США делают реверанс в адрес Украины - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В понедельник вечером, 19 июня, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Вашингтон, а уже во вторник в Овальном кабинете встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Петр Порошенко провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, а также министрами энергетики и экономики.

По мнению нардепа от фракции Радикального блока Игоря Попова, украинская сторона должна была более качественно подготовиться и ехать в США со своим четким и конкретным планом.

"Это должна была быть не просто презентация, которую подготовил аппарат СНБО касаемо тех или иных идей. Это должно было быть что-то вроде реальной дорожной карты, или даже Минска-3, с подробным объяснением, как это повлияет на интерес США в отношениях с Россией и ЕС. Я боюсь, что такого четкого плана у нас еще нет поэтому разговор с американцами может выйти более протокольным и символичным. Американцы скажут нам, что они поддерживают борьбу Украины за ее территориальную целостность и суверенитет, а мы с скажем, что в этом нам обязательно нужна помощь Соединенных Штатов", — считает депутат.

По его словам, у США точно также отсутствует план по Украине.

"О чем говорить, если соответствующие сотрудники, которые бы занимались темой Украины пока не назначены. Для США тема России, которая рассматривается вместе с темой Украины достаточно токсична, поэтому чиновники даже боятся быть назначены на этот пост. Все планы, которые сегодня гуляют по Вашингтону — это что-то на подобие "плана Артеменко", разработанного в РФ и другие, разработанные там же. Сугубо украинский план пока что отсутствует", — говорит Попов.

Политик уверен, что встреча с украинской делегацией обусловлена, прежде всего, двухсторонним общением Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которое планируется в ближайшее время в Гамбурге.

"Для нас очень важно, что свои встречи с представителями американской администрации мы проведем первыми, сможем предоставить некоторые подтверждения российской агрессии, внести предложения до того, как состоятся встречи в Германии. По сути, украинской стороне где-то повезло — для того, чтобы защититься от обвинений в излишних симпатиях к РФ, Соединенные Штаты делают такой реверанс в сторону сотрудничества с Украиной. Это касается голосования в Сенате за дополнительные санкции против России, это и вызов на встречу, которой в Украине добивались уже полгода. Думаю, что если бы не переговоры в Гамбурге, мы бы еще долго просились на встречу с Трампом", - отмечает Попов.

По мнению депутата, предстоящие встречи однозначно повлияют на решение вопроса по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Все понимают, что нынешняя ситуация не устраивает никого и без роли США решения по Донбассу не будет. Оно не может быть легким, простым и быстрым, но в любом случае Минские соглашения себя уже исчерпали — делать вид, что мы их выполняем уже никто не хочет", — резюмировал Попов.

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