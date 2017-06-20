наверх
20.06.201720:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Интервью

    США делают реверанс в адрес Украины - депутат

    Тема:

    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (46)

    (обновлено: )36502
    По мнению народного депутата Игоря Попова, пытаясь показать миру, что между США и РФ нет дружеских отношений, американская сторона в срочном порядке вызвала в Вашингтон президента Украины.
    Флаги Украины и США
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В понедельник вечером, 19 июня, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Вашингтон, а уже во вторник в Овальном кабинете встретился с президентом США Дональдом Трампом.

    Кроме того, Петр Порошенко провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, а также министрами энергетики и экономики.

    По мнению нардепа от фракции Радикального блока Игоря Попова, украинская сторона должна была более качественно подготовиться и ехать в США со своим четким и конкретным планом.

    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    REUTERS Jonathan Ernst
    Фотоитоги 20 июня: встреча Порошенко с Трампом, пожар на Крещатике и траур в Лондоне

    "Это должна была быть не просто презентация, которую подготовил аппарат СНБО касаемо тех или иных идей. Это должно было быть что-то вроде реальной дорожной карты, или даже Минска-3, с подробным объяснением, как это повлияет на интерес США в отношениях с Россией и ЕС. Я боюсь, что такого четкого плана у нас еще нет поэтому разговор с американцами может выйти более протокольным и символичным. Американцы скажут нам, что они поддерживают борьбу Украины за ее территориальную целостность и суверенитет, а мы с скажем, что в этом нам обязательно нужна помощь Соединенных Штатов", — считает депутат.

    По его словам, у США точно также отсутствует план по Украине.

    "О чем говорить, если соответствующие сотрудники, которые бы занимались темой Украины пока не назначены. Для США тема России, которая рассматривается вместе с темой Украины достаточно токсична, поэтому чиновники даже боятся быть назначены на этот пост. Все планы, которые сегодня гуляют по Вашингтону — это что-то на подобие "плана Артеменко", разработанного в РФ и другие, разработанные там же. Сугубо украинский план пока что отсутствует", — говорит Попов.

    Политик уверен, что встреча с украинской делегацией обусловлена, прежде всего, двухсторонним общением Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которое планируется в ближайшее время в Гамбурге.

    Флаг США
    RIA News
    США должны отказаться от международной практики "смены режима"

    "Для нас очень важно, что свои встречи с представителями американской администрации мы проведем первыми, сможем предоставить некоторые подтверждения российской агрессии, внести предложения до того, как состоятся встречи в Германии. По сути, украинской стороне где-то повезло — для того, чтобы защититься от обвинений в излишних симпатиях к РФ, Соединенные Штаты делают такой реверанс в сторону сотрудничества с Украиной. Это касается голосования в Сенате за дополнительные санкции против России, это и вызов на встречу, которой в Украине добивались уже полгода. Думаю, что если бы не переговоры в Гамбурге, мы бы еще долго просились на встречу с Трампом", - отмечает Попов.

    По мнению депутата, предстоящие встречи однозначно повлияют на решение вопроса по урегулированию конфликта на Донбассе.

    "Все понимают, что нынешняя ситуация не устраивает никого и без роли США решения по Донбассу не будет. Оно не может быть легким, простым и быстрым, но в любом случае Минские соглашения себя уже исчерпали — делать вид, что мы их выполняем уже никто не хочет", — резюмировал Попов.

    Читайте также — Трамп говорит Порошенко: Welcome. Повестка встречи президентов

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа
    Флаг России. Архивное фото
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ