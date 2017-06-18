США должны отказаться от международной практики "смены режима"

Владимир Матвеев, обозреватель

Президент США Дональд Трамп и представители его Администрации стремятся внести изменения в проводимую ранее США внешнюю политику по смене неугодных режимов. Однако, сталкивается с противодействием со стороны оппонентов из лагеря "ястребов", демократов.

Недавно Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что принуждение к американским ценностям "создает препятствия и мешает нам продвигать интересы национальной безопасности и экономические интересы". Позиция Тиллерсона не во всем коррелирует с мнением президента Трампа, которое, как считается, заключается в том, что "работа по соблюдению прав человека за рубежом несовместима с позицией "Америка прежде всего", пишет американский профессор Амитай Этциони в издании The National Interest.

Заявления Тиллерсона послужили для сенатора-ястреба Джона Маккейна поводом написать жесткую статью в The New York Times, в которой он отметил, что права человека должны быть основой внешней политики США.

Прежде всего, отмечает Этциони, следует отметить, что внешняя политика США — по крайней мере, со времен Второй мировой войны — "заключалась и заключается в том, чтобы взаимодействовать с авторитарными и даже тоталитарными режимами, когда это служит нашим основным интересам". Саудовская Аравия "по-прежнему казнит больше людей, чем ИГИЛ. США поддерживали генералов в Южной Америке, несмотря на те зверства, которые они совершали. И они без стеснений и колебаний ведут переговоры с Северной Кореей и Ираном", пишет NI.

По мнению профессора, важно то, что в призыве сенатора Маккейна сохранить защиту прав человека в качестве одного из основных элементов внешней политики США ничего не сказано о том, что "средства ее достижения могут быть недостойными".

Автор отмечает большую разницу "между содействием соблюдению прав человека с использованием мирных средств (например, общественной дипломатии, подготовки руководящих кадров, культурных обменов и даже "разумных санкций") и "сменой режима с применением силы".

NI, подчеркивает, что "такие смены режима часто приводят к очень серьезным гуманитарным и экономическим последствиям, а "зачастую в результате такой смены режима приходит новое весьма сомнительное правительство".

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По мнению ряда других зарубежных экспертов, Ирак и Афганистан были мишенями крупных вторжений США в начале 2000-х годов, и продолжающееся присутствие США в этих странах в значительной степени способствовало ухудшающейся ситуации в обеих странах. В связи с тем, что присутствие американских войск в Ираке растет и увеличился контингент в Афганистане, прогнозируется усиление конфликтов.

Какими бы ни были причины вторжения Соединенных Штатов в Ирак, они остались там, и "последствия для иракцев были ужасными", пишет NI. По меньшей мере, 25 тысяч человек погибли, а миллионы лишились крова. Шиитское правительство "поддерживало вооруженные формирования, действовавшие как эскадроны смерти против суннитов, из-за чего те стали поддерживать ИГИЛ".

Ливия погрузилась в хаос после того, как бросила вызов нефтедоллару.

Как отмечает Этциони, в Ливии интервенция "превратилась в силовую смену режима, приведшую к кровавой гражданской войне". "Вашингтон игнорировал тот факт, что повстанцы, которых он считал про-демократическими силами, часто творили те же зверства, что и войска Муаммара Каддафи, включая "этнические чистки".

Афганистан после 16 лет "строительства демократии", пишет профессор, является "одним из наиболее коррумпированных государств в мире". Страна "служит основным источником героина, который наводнил Центральную Азию и непрерывно поставляется в Европу". В стране свирепствует терроризм.

Одной из многих причин того, что в Сирии до сих пор не прекращается трагическая война, отмечает автор, является то, что "Соединенные Штаты на протяжении многих лет настаивали на отставке Башара Асада в качестве предварительного условия для переговоров".

Уместно также напомнить, в минувшем году кандидат в президенты США Берни Сандрес отметил, что "Саддам Хусейн был кровавым диктатором. Мы можем свергнуть (президента Сирии Башара) Асада завтра же, если захотим, как это было с Муамаром Каддафи в Ливии. Но суть внешней политики заключается не только в том, чтобы просто свергнуть ужасного диктатора. Необходимо понимать, что будет дальше", сказал тогда Сандрес.

В статье Этциони также подчеркивается, что угроза насильственной смены режима также "служит препятствием в отношениях с Северной Кореей, Китаем и Россией". А недавние заявления о том, что США пытаются изменить режим в Северной Корее "заставляет этот режим с еще большим усердием разрабатывать свое ядерное оружие и противиться любым переговорам".

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В заключение Этциони пишет, что доводы в отношении продвижения прав человека "следует сочетать с обсуждением способов достижения этой цели". По его мнению, правильная с точки зрения морали внешняя политика состоит в том, чтобы "избегать смены режима силовыми методами" и делать ставку на мирные средства достижения целей, пишет NI.

Напомним, ежегодный "Глобальный индекс миролюбия" показал, что, все последнее десятилетие уровень насилия возрастал.

Несмотря на то, что во многих странах ситуация улучшилась, десять самых проблемных стран, известных как «наименее мирные» страны мира, в последние годы почти не изменились. У девяти из этих десяти стран — общая черта — дестабилизация действующего режима со стороны США.