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    Трамп обратил внимание на Украину из-за преследующих его скандалов — Яли

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    Встреча года: Порошенко едет к Трампу (8)

    (обновлено: )48101
    Политолог-международник Максим Яли в эфире "ГС" спрогнозировал, что успешные переговоры президента США с Петром Порошенко, а затем - и с Владимиром Путиным, придадут ему веса на внутриполитической арене.
    Максим Яли. Архивное фото
    Максим Яли/Facebook

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Решение о предоставлении летального вооружения Украине США могут принять до конца года. Об этом заявил спикер ВР Андрей Парубий. Он в эти дни находится с официальным визитом в Вашингтоне. Накануне Сенат США почти единогласно одобрил законопроект о санкциях против Ирана и России. Теперь документ отправят на голосование в Конгресс и дальше решение — за президентом США Дональдом Трампом. Между тем, многие эксперты отмечают, что внимание США наконец-то сфокусировалась на Украине, и там всерьез обсуждают варианты вмешательства в российско-украинский конфликт.

    Бортник: встреча с Порошенко нужна Трампу как технологический инструмент. Видео
    РИА Новости
    Бортник: встреча с Порошенко нужна Трампу как технологический инструмент

    Почему в Администрации США все-таки нашли время для Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политолог-международник Максим Яли.

    "Этому способствовала, в значительной степени, и внутриполитическая борьба в США, я имею в виду так называемый Кремлингейт, как его назвали американские журналисты, то есть расследование связей окружения Трампа с Россией, с российскими спецслужбами в течение прошлого года во время президентской кампании… Новые подробности, которые всплыли в Сенате во время слушания дела, конечно, добавили ему и внимания, и резонанса, и, скажем так, команда Трампа вынуждена была реагировать", — отметил Яли.

    Он также спрогнозировал, какими последствиями обернутся для Трампа переговоры с президентом Порошенко в случае их успеха.

    "Потом, как мы знаем, на полях G20 Трамп будет встречаться уже с Владимиром Путиным. Если предложенный план согласуют и будет значительное улучшение, то определенный успех значительно придаст ему веса на внутренней арене и отвлечет внимание от скандала вокруг него", — считает политолог.

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