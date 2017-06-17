Трамп обратил внимание на Украину из-за преследующих его скандалов — Яли

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Решение о предоставлении летального вооружения Украине США могут принять до конца года. Об этом заявил спикер ВР Андрей Парубий. Он в эти дни находится с официальным визитом в Вашингтоне. Накануне Сенат США почти единогласно одобрил законопроект о санкциях против Ирана и России. Теперь документ отправят на голосование в Конгресс и дальше решение — за президентом США Дональдом Трампом. Между тем, многие эксперты отмечают, что внимание США наконец-то сфокусировалась на Украине, и там всерьез обсуждают варианты вмешательства в российско-украинский конфликт.

Почему в Администрации США все-таки нашли время для Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политолог-международник Максим Яли.

"Этому способствовала, в значительной степени, и внутриполитическая борьба в США, я имею в виду так называемый Кремлингейт, как его назвали американские журналисты, то есть расследование связей окружения Трампа с Россией, с российскими спецслужбами в течение прошлого года во время президентской кампании… Новые подробности, которые всплыли в Сенате во время слушания дела, конечно, добавили ему и внимания, и резонанса, и, скажем так, команда Трампа вынуждена была реагировать", — отметил Яли.

Он также спрогнозировал, какими последствиями обернутся для Трампа переговоры с президентом Порошенко в случае их успеха.

"Потом, как мы знаем, на полях G20 Трамп будет встречаться уже с Владимиром Путиным. Если предложенный план согласуют и будет значительное улучшение, то определенный успех значительно придаст ему веса на внутренней арене и отвлечет внимание от скандала вокруг него", — считает политолог.