Корнейчук: на встрече с Порошенко Трамп будет решать два вопроса

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко на следующей неделе полетит с визитом в США, чтобы встретиться со своим американских коллегой Дональдом Трампом, сообщило интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на свои источники.

"Между Украиной и США достигнута договоренность о полноценных переговорах президентов Трампа и Порошенко в Вашингтоне. Эту информацию подтвердили несколько дипломатических источников "Европейской правды", – пишет издание.

По информации СМИ, о дате визита в ближайшее время объявит администрация президента.

"Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом", – приводит издание слова одного из собеседников.

Второй источник сообщил, что уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время.

"Еще один чиновник заверил, что встреча президентов Порошенко и Трампа запланирована на следующую неделю", — отмечает издание.

Трамп все делает правильно, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук: встреча с Порошенко решает два важных вопроса.

"Первый — продемонстрировать демократам и обществу перед встречей с Путиным в Гамбурге, что Трамп выслушал и позицию официальной Украины по Донбассу. А не якобы подыгрывает Кремлю и игнорирует Порошенко.

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Второй — показать/рассказать/намекнуть на личной встрече с Порошенко, что, если тот хочет остаться при власти хотя бы до 2019-го, то должен выполнять все указания Вашингтона. И вот первое "домашнее задание" — прекратить саботировать Минские соглашения и встречу в "нормандском формате".

После встречи с Порошенко, Трамп в Гамбурге может уже предметно говорить с Путиным. Мол, я своей марионетке указания дал — и вот такой-то результат. А теперь, Владимир Владимирович, покажите, как вы можете урезонить ваших товарищей из ЛДНР. И давайте думать, как нам двигаться дальше", – написал Корнейчук на своей странице в Facebook.