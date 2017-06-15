К Трампу сфотографироваться или как? Соцсети о визите Порошенко в США

REUTERS/Fabrizio Bensch

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В соцсетях небывалый ажиотаж: украинцы готовятся к исторической встрече, с легкой руки СМИ уже получившей название "встреча года". Президент Петр Порошенко на следующей неделе полетит в Вашингтон на полноценные переговоры с коллегой Дональдом Трампом. Об этом СМИ сообщили сразу несколько дипломатических источников. Да и министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил, что Киев и Вашингтон согласовали встречу президентов Украины и США, однако не стал называть дату ее проведения.

В украинском сегменте соцсетей по этому поводу немало комментариев, в том числе от людей знающих: "Вопрос правда в том, зачем эта встреча сегодня Вашингтону? Использовать для внутренней борьбы против обвинителей Трампа? Или таки появилось понимание, что делать с Донбассом?"; "Похоже, события начинают развиваться с очень серьезным ускорением и из нынешнего состояния мы выскочим еще в этом году. А вот куда вскочим — вопрос дискуссионный". "А правда, что встречу "организовали" пранкеры Вован и Лексус?" — Интересуются в сетях и таким.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook