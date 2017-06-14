Названа возможная дата встречи Порошенко и Трампа

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа состоится во вторник, 20 июня, сообщает интернет-издание "Главком" со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

"По их (источников — Ред.) данным, 19-20 июня состоится визит президента Украины в США. На 20 июня (11.00) запланирована встреча с Трампом", — пишет издание. По информации СМИ, ожидается, что в ближайшее время администрация украинского президента официально объявит об этом визите.

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Ранее интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на свои источники сообщала, что Порошенко на следующей неделе может посетить США с государственным визитом и провести встречу с президентом Дональдом Трампом. Порошенко рассчитывал встретится с Трампом сразу после его инаугурации зимой, однако визит долгое время был не согласован.

Глава Украины ранее заявлял, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США. По его словам, свидетельством этого являются его контакты с руководством американской администрации, а также телефонные разговоры, которые он провел с президентом США.