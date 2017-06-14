Суд продолжит рассмотрение иска к Порошенко о запрете российских соцсетей

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Высший административный суд Украины (ВАСУ) в среду продолжит рассмотрение иска студента юридического факультета Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева к президенту Украины Петру Порошенко о признании неправомерным указа о запрете российских социальных сетей.

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Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

ВАСУ 31 мая приступил к рассмотрению иска студента к главе государства о признании недействительными нескольких пунктов решения СНБО, в частности, касающихся запрета сайтов группы Mail.Ru, соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

На прошлом судебном заседании Служба безопасности Украины заявила ходатайство о вступлении в дело в качестве третьей стороны. Суд удовлетворил его. После этого, по ходатайству представителя спецслужбы суд объявил в рассмотрении иска перерыв до 14 июня в связи с тем, что СБУ необходимо время для ознакомления с материалами дела.

Украинский юрист из общественной организации "Чугуевская правозащитная группа" Роман Лихачев также заявил ходатайство о вступлении в дело в качестве третьей стороны. Его ходатайство суд должен рассмотреть на заседании в среду. Лихачев рассказал РИА Новости, что он ранее заявил аналогичный иск, однако ВАСУ по формальным причинам не стал его рассматривать.

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Лихачев также сказал, что намерен добиваться отмены запрета российских соцсетей во всех судебных инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека. "Я буду идти до конца, вплоть до Европейского суда по правам человека. Там есть уже аналогичная практика, к примеру, по аналогичным запретам в Турции, и эти дела были выиграны", — сказал Лихачев.

Напомним, указ президента о блокировании российских сайтов вступил в силу 17 мая.