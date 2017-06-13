Корнейчук: Запад сжимает кольцо вокруг Порошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Запад продолжает сжимать кольцо вокруг президента Порошенко. И там выбрали для этого знаковое время – предоставление Украине безвизового режима, который Порошенко попытался превратить в свою личную победу, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"С одной стороны, вместо поздравления с безвизом, посольство США заявляет: необходимо прекратить боевые действия на Донбассе. Красноречиво показывая, что видит в этом и вину Порошенко. УНИАН Соцсети собирают секту первых свидетелей безвиза

С другой стороны, сразу за вступлением в силу безвиза последовало жесткое заявление посла ЕС в Украине Мингарелли. О том, что ни о каких перспективах членства Украины в Евросоюзе не идет и речи. Поэтому украинская власть не должна внушать народу некие иллюзии. Кстати, заявление посла прозвучало сразу за пафосными словами Порошенко: мол, еще чуть-чуть — и Украина вступит в ЕС".

Таким образом, мы видим, что ЕС ставит Порошенко на место. Показывая: нет никакой его заслуги в безвизе. И это подарок украинцам, а не Порошенко.

Также Украине четко дается понять: безвиз – это последняя подачка, которую мы получили от Европы. И рассчитывать больше не на что. Как бы Порошенко не пытался обмануть украинцев некой мифической евроинтеграцией.

А самому Порошенко отправлен четкий сигнал: Европа от него устала. Особенно – от его постоянного обмана с невыполнением Минских соглашений…", – написал Корнейчук.

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Напомним, украинцы наконец дождались безвизового режима и на радостях массово рванули в Европу.

В Госпогранслужбе сообщили, что в страны ЕС уже проехало более 52 тысяч человек. Самым популярным направлением является Польша и Венгрия.

Пограничники успокаивают – ажиотажа и очередей на границе нет. Тем временем украинцы активно делятся личным опытом пересечения границы без визы. Многие поражены быстротой проверок на границе. Мол, кроме паспорта, на границе вообще ни о чем не спрашивают.