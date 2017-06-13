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    Корнейчук: Запад сжимает кольцо вокруг Порошенко

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    Европа открывает для украинцев свои границы (576)

    (обновлено: )1474182
    Украине четко дается понять: безвиз – это последняя подачка, которую мы получили от Европы, и рассчитывать больше не на что, как бы Порошенко не пытался обмануть украинцев некой мифической евроинтеграцией, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Запад продолжает сжимать кольцо вокруг президента Порошенко. И там выбрали для этого знаковое время – предоставление Украине безвизового режима, который Порошенко попытался превратить в свою личную победу, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    "С одной стороны, вместо поздравления с безвизом, посольство США заявляет: необходимо прекратить боевые действия на Донбассе. Красноречиво показывая, что видит в этом и вину Порошенко.

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    УНИАН
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    С другой стороны, сразу за вступлением в силу безвиза последовало жесткое заявление посла ЕС в Украине Мингарелли. О том, что ни о каких перспективах членства Украины в Евросоюзе не идет и речи. Поэтому украинская власть не должна внушать народу некие иллюзии. Кстати, заявление посла прозвучало сразу за пафосными словами Порошенко: мол, еще чуть-чуть — и Украина вступит в ЕС".

    Таким образом, мы видим, что ЕС ставит Порошенко на место. Показывая: нет никакой его заслуги в безвизе. И это подарок украинцам, а не Порошенко.

    Также Украине четко дается понять: безвиз – это последняя подачка, которую мы получили от Европы. И рассчитывать больше не на что. Как бы Порошенко не пытался обмануть украинцев некой мифической евроинтеграцией.

    А самому Порошенко отправлен четкий сигнал: Европа от него устала. Особенно – от его постоянного обмана с невыполнением Минских соглашений…", – написал Корнейчук.

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    Напомним, украинцы наконец дождались безвизового режима и на радостях массово рванули в Европу.

    В Госпогранслужбе сообщили, что в страны ЕС уже проехало более 52 тысяч человек. Самым популярным направлением является Польша и Венгрия.

    Пограничники успокаивают – ажиотажа и очередей на границе нет. Тем временем украинцы активно делятся личным опытом пересечения границы без визы. Многие поражены быстротой проверок на границе. Мол, кроме паспорта, на границе вообще ни о чем не спрашивают.

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