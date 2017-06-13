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    Порошенко присвоил звание Героя Украины белорусу, погибшему на Майдане

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    Президент присвоил посмертно звание Герой Украины Михаилу Жизневскому – белорусу, который погиб во время Революции достоинства, и вручил Звезду Героя Украины его родителям.
    Встреча Петра Порошенко с родителями погибшего на Майдане белоруса, 13 июня 2017
    Президент Украины

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко присвоил посмертно звание Героя Украины гражданину Белоруссии Михаилу Жизневскому, который погиб во время акций на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

    "Президент Петр Порошенко присвоил посмертно звание Герой Украины Михаилу Жизневскому – белорусу, который погиб во время Революции достоинства, и вручил Звезду Героя Украины его родителям – Михаилу Петровичу и Нине Васильевне", — говорится в сообщении.

    Еще 2014 году Порошенко посмертно наградил орденами Героев Небесной стони трех иностранцев, погибших во время февральских протестных акций в Киеве, в том числе Жизневского.

    "Небесной сотней" назвали погибших во время февральских протестных акций на улице Институтской в центре Киева в феврале 2014 года.

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