Коррупционное дело против Трампа: будет ли импичмент

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Генеральные прокуроры американского штата Мэриленд и округа Колумбия подают в суд на Дональда Трампа. Они обвиняют президента Соединенных Штатов в нарушении антикоррупционного законодательства.

Истцы считают, что иностранные инвестиции в его бизнес противоречат конституции страны.

Насколько близок американский президент к импичменту, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала эксперт-международник Анна Шелест.

(текст публикуется на языке оригинала)

Якщо федеральний суддя вирішить почати розгляд, то прокурори зажадають від Трампа надати копії його особистих податкових декларацій, щоб оцінити масштаб його зовнішньоторговельних операцій? AFP/THOMAS COEX Что с валютой: евро дорожает из-за безвиза, доллар дешевеет из-за Трампа

— Тут, я думаю, є декілька речей. Перше — це безпосередньо його особисті декларації, які він під час передвиборчої кампанії постійно відмовлявся показувати. До цього призивали його опоненти з Демократичної партії.

З іншого боку, це, звичайно, всі декларації його компанії, тому що на сьогодні йдеться, все ж таки, не про особисті звичайні інвестиції, а інвестиції до його бізнесу. І тут накладається друге діло, теж корупційне, яке проти нього постійно обговорюють і можуть прив'язати до цієї справи, пов'язане з тим, що він обіцяв передати повністю управління своєї кампанії своїм синам, а за інформацією прокурорів, один із його синів постійно докладає фінансово, інших справ, тобто де-факто не відійшов президент від бізнес-справ, як зобов'язаний був це робити.

Тому тут буде достатньо складний як з доказової точки зору, так і з політичної, він може бути адміністративним, може бути кримінальним, тобто тут в залежності від того, наскільки багато буде прямих доказів у прокурорів.

Чи можна говорити, що для Трампа ця історія матиме репутаційні ризики?

— Репутаційних ризиків, звичайно, найбільше, але, як показали останні шість місяців, та кількість справ, які вже починали проти Дональда Трампа, здається, що репутація його цікавить найменше, тому що давайте згадаємо справи, які проти нього відкрили щодо міграційного законодавства, щодо прав жінок після жіночих маршів в лютому і березні і щодо його, скажімо так, зв'язків з РФ або зв'язків його команди, тобто його репутацію важко, мабуть, зіпсувати ще більше, якщо там не якийсь особистий скандал, мабуть, з жовтої преси.

Тому він як людина в бізнесі і не завжди, скажімо так, з коректними справами, для нього головне, чи може це буде доведено в суді. Те, що стосується репутації, він на це вже не так звертає увагу.

Наскільки велика вірогідність, що проти американського лідера справді буде суд й як він може цього уникнути? Канал POTUS Trump MAGA в Youtube Трамп заглянул на чужую свадьбу, вызвав переполох

— Беручи до уваги незалежність американської судової системи, то теоретично він може бути, тобто сказати, що суд за політичними мотивами його якось закриють чи замнуть, про це навряд чи можна говорити. Питання лише в тому, щоб було достатньо доказової бази.

На вашу думку, наскільки близький Дональд Трамп до імпічменту? І наскільки такий сценарій реальний? Це не перша історія подібна?

— Це не перша історія, але давайте говорити так: імпічмент просто за невелику корупційну справу навряд чи могли зробити. Тут повинні бути набагато більш серйозніші справи, і ці справи повинні бути доведені, а єдині два рази, ми знаємо, коли намагались американських президентів, щоб запрацювала процедура імпічменту.

Згадаймо Біла Клінтона — це було останній такий випадок, коли до імпічменту не дійшло, але головне, через що запустили, не просто через його любовну аферу, а через те, що він давав неправдиві дані під час допитів.

Тобто для американської судової системи важливі такі процесуальні моменти. Тому якщо хтось і буде запускати цю систему, по-перше, всі ці справи, які розпочаті, повинні бути доведені до кінця, а Трамп має достатньо добрих юристів, а вже після цього Конгрес, Сенат можуть починати розгляд по тій чи іншій справі, можливість чи неможливість імпічменту для президента.

Тобто ми говоримо про те, що це можливо за півроку, наприклад, я думаю, що набагато більші терміни для цього знадобляться. І звичайно, найгірше для імпічменту над Трампом — це зв'язки його з РФ, зв'язки його команди, тобто наскільки зможуть чи не зможуть довести вплив, наприклад, на компанію під час виборів чи після чи на якісь зв'язки, які підпадають під санкції і т.д. Тобто ці речі будуть набагато більше важливими.

Скільки це розслідування може тривати?

— Тривати воно може дуже довго, тому що тут питання як доступу до інформації, а ми розуміємо, що інформація, яка повинна бути дістана, вона є конфіденційною або навіть секретною але, крім цього, я думаю, великий поштовх в цій справі все ж таки дали останні свідчення, які були в Конгресі, це був якраз колишній директор ФБР, тобто ці свідчення, які він давав — це те, що може змінювати і прискорювати хід справи, але лише його свідчень недостатньо.

Повинні бути ще й документальні підтвердження певних його слів. Тому тут навіть по попереднім справам ми розуміємо, що тут, я думаю, рік, щонайменше буде йти.

Що може статись за цей рік? Загрожував імпічмент і Річарду Ніксону, але тоді він сам подав у відставку, коли зрозумів реальність цієї загрози. Чи може Трамп вчинити так само? РИА Новости | Перейти в фотобанк Турецкий политолог о природе давления Трампа на страны НАТО

— Може, звичайно, хоча в даному випадку все ж таки Ніксон і Трамп достатньо різні особистості. До Ніксона було достатньо багато питань в американського політикуму, але в той же час він був людиною системи, він був політиком.

Трамп не є політиком, тому він постійно намагається грати не за правилами, він ігнорує правила американської політичної системи і культури, а, відповідно, очікувати від нього речей, які б зберегли б йому репутацію чи щось подібне, навряд чи можна.

Давайте розуміти, що він настільки багата людина та настільки немолода, що навіть якщо він сьогодні захоче все зупинити, піти у відставку чи щось, він не думає: а чим я буду займатись наступні 20 років, якщо б це був набагато більш молодий президент, якому варто думати про своє подальше професійне життя. Тому очікувати від нього просто такого рішення через репутаційні ризики я б не стала.

Інше питання, якщо він зрозуміє, що через ці розслідування і процедуру імпічменту, тому що це теж фактично процедура розслідування певних фактів, він зможе втратити щось в плані бізнесу, якщо під перевірки попадуть його компанії, якщо він почне втрачати фінансово, тут він може задуматись, чи потрібно це йому і наскільки багато він втратить саме як бізнесмен.

Як діятимуть республіканці, щоби не допустити цього?

— На сьогодні Республіканська партія не має єдиної позиції щодо Трампа. Якщо у терміни минулих президентів була достатньо чітка підтримка демократи — демократа, республіканці — республіканця, то через певні дії Трампа при певній його заяві є достатня кількість республіканців, які не підпадають під його контроль під час голосування.

Тому кожне рішення йому треба прораховувати, скажімо, хто підтримає, хто ні, і теоретично заблокувати імпічмент, звичайно, можуть. Тут вже починається математика, яка кількість, хто готовий, як проголосувати, але, з іншого боку, буде досить велика кількість, яку він не зможе до кінця прораховувати, чи підтримають вони, чи ні.

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Напомним, директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" отметил, что многие американцы все еще скептично относятся к Дональду Трампу, но в целом ставить негативную оценку еще рано.

А политолог-международник Максим Яли заявил в эфире "ГС", что Дональду Трампу не удалось переломить систему работы государства, как это удалось сделать с частью настроенной против него политической элиты Вашингтона.