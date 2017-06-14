Порошенко на следующей неделе поедет в США на встречу с Трампом - СМИ

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе полетит с визитом в США, чтобы встретиться со своим американских коллегой Дональдом Трампом, сообщило интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на свои источники.

"Между Украиной и США достигнута договоренность о полноценных переговорах президентов Трампа и Порошенко в Вашингтоне. Эту информацию подтвердили несколько дипломатических источников "Европейской правды", — пишет издание.

По информации СМИ, о дате визита в ближайшее время объявит администрация президента.

"Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом", — приводит издание слова одного из собеседников.

Второй источник сообщил, что уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время.

"Еще один чиновник заверил, что встреча президентов Порошенко и Трампа запланирована на следующую неделю", — отмечает издание.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что ведется работа над подготовкой встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, она состоится в "ближайшем будущем".