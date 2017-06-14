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    Порошенко на следующей неделе поедет в США на встречу с Трампом - СМИ

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    По информации СМИ, о дате визита в ближайшее время объявит администрация президента. Как заверил источник издания, "речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе полетит с визитом в США, чтобы встретиться со своим американских коллегой Дональдом Трампом, сообщило интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на свои источники.

    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    @STsegolko
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    "Между Украиной и США достигнута договоренность о полноценных переговорах президентов Трампа и Порошенко в Вашингтоне. Эту информацию подтвердили несколько дипломатических источников "Европейской правды", — пишет издание.

    По информации СМИ, о дате визита в ближайшее время объявит администрация президента.

    "Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом", — приводит издание слова одного из собеседников.

    Второй источник сообщил, что уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время.

    "Еще один чиновник заверил, что встреча президентов Порошенко и Трампа запланирована на следующую неделю", — отмечает издание.

    Ранее  глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что ведется работа над подготовкой встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, она состоится в "ближайшем будущем".

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