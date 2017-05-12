наверх
12.05.201714:48
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.09
  • USD26.43- 0.03
Рубрики
Ещё
    Политика

    Встреча Порошенко и Трампа состоится "в ближайшем будущем" - Климкин

    (обновлено: )9401
    Глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что на данный момент ведется активная подготовка для того, чтобы встреча Порошенко и Трампа состоялась.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что ведется работа над подготовкой встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, она состоится в "ближайшем будущем".

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Jonathan Ernst
    Independent: о промерзшем отношении Трампа к Украине

    "Над встречей мы работаем. Я думаю, что она состоится в ближайшем будущем. Один из важных моментов в подготовке этой встречи — это формат, в котором США будут привлекаться к усилиям, каким образом оказывать давление на Россию с целью полного выполнения минских соглашений", — сказал Климкин на брифинге, который транслировал телеканал "NewsOne".

    По его словам, в ходе встречи с президентом США, он передал "ему месседжи президента Украины, которые касались того, что происходит в Донбассе".

    Ранее глава МИД Украины и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились подготовить встречу между президентами двух стран. Порошенко заявлял, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США.

    Читайте также: Почти наш: неочевидные минусы и опасности безвиза

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Участники Евровидения от Сан-Марино дуэт Валентины Монетти и Джимми Уилсона
    Евровидение-2017. В ожидании финала
    Михаил Погребинский
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Дмитрий Разумков
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев