Климкин сообщил, что в первую очередь обсудят Порошенко и Трамп

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил, что Киев и Вашингтон согласовали встречу президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа. При этом он не стал называть ее дату, пишет ZN.UA.

Накануне в СМИ со сслкой на источники в дипломатических кругах появилась информация о том, что между Украиной и США достигнута договоренность о полноценных переговорах президентов Трампа и Порошенка в Вашингтоне на следующей неделе.

"Встреча состоится, конечно, мы ее готовим. Но мы должны выдержать интригу", – сказал Климкин.

По его словам, дата будет озвучена в ближайшее время представителями Администрации президента и Белого дома. "В ближайшее время глава пресс-службы украинского президента Святослав Цеголко сделает соответствующее заявление, синхронно с нашими американскими друзьями. Сейчас мы работаем над содержательной частью речи", – уточнил министр.

Он также сообщил, что в повестку дня встречи президентов включены "вопросы выполнения Россией минских договоренностей, ситуации в аннексированном Крыму, доступа международных наблюдателей на оккупированный полуостров".

"Мы будем работать над тем, чтобы согласовать логику нашего взаимодействия относительно давления на Россию", – отметил Климкин.

Кроме того, главы государств обсудят углубление двухстороннего сотрудничества, содействие США украинским реформам, в том числе, в сфере национальной безопасности и обороны.

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Глава МИД напомнил, что во время подготовки встречи Киев и Вашингтон согласовывали формат участия США в процессе урегулирования конфликта в Донбассе.

"Нам было перед этой встречей важно договорится с американскими партнерами относительно их формата включения: будет это параллельный формат или это будет формат взаимодействия на определенных уровнях с нормандским форматом. Поэтому ждите в ближайшее время много важных новостей" – подытожил министр.

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Визит Порошенко в Вашингтон в июне будет означать, что Трамп встретится с украинским лидером раньше, чем с президентом РФ Владимиром Путиным — первая встреча президентов США и РФ предварительно должна состояться в начале июля на саммите G20 в Германии.

Ранее МИД также сообщал, что в ближайшее время Петр Порошенко встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном.