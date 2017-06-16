Будем оттаскивать от края? Путин ответил Порошенко

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета – для РИА Новости Украина

Россиян не интересовала ни судьба безвизового режима со странами Средней Азии (вопрос о котором возник после питерских терактов), ни позиция Москвы по Нагорно-Карабахскому конфликту, ни сложные отношения с белорусскими союзниками, ни даже введение латиницы в Казахстане. Все, что их интересовало по постсоветскому пространству, это вечный российский крест – Украина. И, на первый взгляд, позиция президента их несколько разочаровала.

Давайте жить дружно?

Ни для кого не секрет, что после того, как степень радикализма нынешней украинской власти пробила очередное дно (обострение боевых действий в районе Мариуполя, а также переименование проспекта Ватутина в проспект им. заслуженного деятеля СС, карателя Шухевича), а также публичное оскорбление России (см. речь Порошенко по поводу вступления в силу безвизового режима с Европой), от Москвы многие ждали жесткой позиции в отношении украинской власти.

Путин же эти ожидания не оправдал. В ходе прямой линии он заявил о том, что Кремль "старается не вмешиваться во внутриполитические дела в Украине", дабы "не нанести ущерб" пророссийски настроенным гражданам страны. Он даже не стал прямо отвечать на "немытую Россию".

"В нашей литературе, и в украинской, можно было бы найти много таких ярких и жестких примеров, и можно было бы ответить Петру Алексеевичу, но я не буду этого делать из уважения к украинскому народу, из уважения к нашей общей истории, к нашей общей вере", — отметил российский президент.

Чем вызвал серьезное разочарование в умах "диванного спецназа".

Для политологов же позиция президента, в общем, понятна и предсказуема. Путин прекрасно понимает, что судьба украинского (а вместе с тем и российско-европейского кризиса) решается не на этой прямой линии, а на переговорах между ним и западными лидерами, которые пройдут в течение ближайших месяцев. Прежде всего, конечно, на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом в Гамбурге, на полях саммита Большой двадцатки.

Сейчас стороны заняты подготовкой к этим переговорам. Для усиления своей позиции, например, Трамп (по некоторым данным) наконец-то соизволит принять в Вашингтоне украинского президента Петра Порошенко. Американскому лидеру важно умаслить Конгресс (требующий от него хотя бы встретиться с Порошенко до Путина), а также продемонстрировать России ценность своего украинского актива, дабы потом продать его подороже.

Ну и, очевидно, выкрутить руки президенту Украины, дабы тот прекратил провокации до встречи Трампа и Путина (чтобы "купить" у Вашингтона Украину, Кремль должен быть уверен в том, что американцы контролируют этот актив).

В такой ситуации Москве нецелесообразно анонсировать какие-то ответы на украинские провокации и как-то менять политику в отношении Киева – нужно подождать итогов переговоров.

Сомали не будет

А вот что нужно, так это еще раз артикулировать свою переговорную позицию для всех, у кого есть уши и умение ими слышать. Это Путин, фактически, и сделал, рассказывая о взглядах своего приятеля Виктора Медведчука.

В рамках этой позиции Москва не стремится подчинить Украину, лишить ее независимости и самостийности. Кремль хочет видеть Украину самодостаточной, эффективной, развивающейся – что объективно невозможно без федерализации страны, ибо именно "механическая централизация", по словам Путина и многих политологов, довела Украину до нынешнего состояния, т.е. до гражданской войны.

Развитие Украины невозможно также и без нормализации российско-украинских отношений, хотя бы в экономической сфере (выражаясь языком Путина, речь может идти даже не о союзе, а об интеграции, ибо "нелепо разрушать те преимущества, которые нам достались из прошлого, имея в виду общую инфраструктуру, общую энергетику, общие финансовые возможности, технологические, кооперацию").

Конечно, решать будущее своей страны должны сами украинцы. Если они решили сократить свои доходы посредством Майдана ("несколько лет назад… у нас было где-то примерно 540 долларов в месяц. Столько же примерно было и в Украине, это где#то 450, 457, 460 долларов в месяц в среднем люди зарабатывали. У нас сейчас тоже не ахти как, но все-таки подросло, на апрель этого года – 624 доллара в месяц, а там, в Украине, 251 стало", — сообщил Путин) – это их право.

Если они решили ухудшить свои социальные условия жизни ("газ вырос как минимум в три раза, а для населения еще больше. Горячая и холодная вода выросли, соответственно, по 200 процентов каждая, пенсии упали на минус 45 процентов. Так что, что касается санитарных соображений, если так дело дальше пойдет, то у многих людей в Украине могут возникнуть вопросы гигиенического характера", – продолжил российский президент) – и это их право.

Читайте также: Как Гройсман с Садовым мусор делили

Если они готовы терпеть нынешнюю власть (тут Путин процитировал Тараса Шевченко: "доборолась Украина до самого края, и хуже ляхов распинают ее свои собственные дети") – это тоже их право и свобода выбора.

Однако, как известно, свобода одних людей заканчивается там, где начинается свобода других. И право России в этой ситуации – не иметь на своих юго-западных границах "европейское Сомали". И сделать все возможное для того, чтобы ситуация в Украине нормализовалась. Естественно, наиболее эффективным способом из тех, которые для нее доступны.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции