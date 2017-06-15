Павлив: "прямая линия" Путина – пример для Порошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал украинских националистов "придурками, которые бегают со свастикой". Это прозвучало в ответе на вопрос о цитировании президентом Петром Порошенко стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия".

Также Путин заявил, что Россия старается не вмешиваться во внутриполитические процессы в Украине, а из-за падения уровня жизни в Украине могут возникнуть вопросы гигиены.

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По мнению политического эксперта, директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива, вопросы и ответы во время прямой линии с Путиным были рассчитаны на внутреннюю повестку РФ.

"Россия совершенно точно уже в повестке марта 2018 года (выборы президента РФ – Ред.), и любые оценки, любые формулировки в адрес Украины, украинской власти, взаимоотношений Украины и России подаются через призму социологического среза во внутренней российской политике. И именно поэтому, видимо, опираясь на данные социологии, на отношение к нашему президенту и еще на какие-то оценочные вопросы, как-то так это все и звучит. И ситуация с этой широко разошедшейся не только у нас, но и в Российской Федерации фразой (выглядит она, конечно, совершенно нелепо) президента Порошенко, цитировании Лермонтова… Все это инструмент, как и вообще эти прямые линии, корректировки внутреннего курса, информационного поля действующей власти", – заявил Павлив в интервью РИА Новости Украина.

Он также добавил, что как бы странно это не звучало, "это очень позитивный пример для президента Порошенко, который часто-густо просто прячется от прессы".

"(Порошенко – Ред.) пытается общаться с Украиной в формате согнанных и искусственно организованных митингов, псевдоторжественных мероприятий или потешной, скороморошьей совершенно пресс-конференции, где когда прозвучало несколько жестких вопросов, вытаскивающих его из "теплой ванны", президент Порошенко совершенно поплыл, пытался нелепо шутить, уйти от ответов… В общем, не делает ему чести такая работа с журналистами", – сказал политолог.

В этом смысле организация "прямой линии" Путина, добавил эксперт, это "технологически много-много очков вперед команде президента Украины".