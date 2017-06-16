Летальное оружие для Киева. Парубий озвучил сроки по решению вопроса в США

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что администрация США примет решение о предоставлении летального оборонительного оружия Украине до конца 2017 года.

"Мы проговаривали, собственно, увеличение финансирования (на помощь Украине – Ред.) в бюджете (США – Ред.) на 2018 год и, конечно, мы обсуждали вопрос предоставления Украине летального оборонительного вооружения", — заявил председатель ВР после встречи со спикером Палаты представителей Конгресса Полом Райаном.

По его словам, вопрос оружия для Киева перестал быть закрытой темой в администрации.

"И я надеюсь на положительное решение относительно предоставления Украине летального вооружения, в первую очередь, противотанковых комплексов "Джевелин", и очень рассчитываю, что в том числе, мой приезд будет способствовать тому, чтобы этот вопрос был решен (…) Я думаю, что решение должно быть принято до конца этого года… Решения, какое бы оно ни было – положительное или отрицательное – но я думаю, это дискуссия нескольких месяцев, и осенью мы сможем выйти на окончательное решение по этому поводу", — цитирует Парубия "Укринформ".

Председатель Верховной Рады Парубий 12-16 июня находится с визитом в США. В ходе визита он заявил, что соглашение между Украиной и США по безопасности станет важным этапом на пути в НАТО.

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Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Согласно новой военной доктрине, Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.