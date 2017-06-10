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    Сирийская армия с боями прорвалась к границе с Ираком

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    Сирия: США нанесли новый удар (292)

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    Подразделения сирийской армии достигли сирийско-иракской границы к северо-востоку от населенного пункта Ат-Танф, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
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    "Подразделения сирийской армии при поддержке союзных формирований продолжают успешную военную операцию в местности Амак-аль-Бадия в Сирии. Во второй половине дня им удалось достичь сирийско-иракской границы к северо-востоку от населенного пункта Ат-Танф", — цитирует агентство слова источника.

    Он также добавил, что "подразделения сирийской армии укрепили свои боевые позиции в этом районе, уничтожив остатки вооруженных формирований ИГ на этом направлении".

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    В четверг коалиция США нанесла уже третий за последний месяц удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую "зону предотвращения конфликтов" и представляли угрозу для союзных коалиции сил.

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