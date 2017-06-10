Сирийская армия с боями прорвалась к границе с Ираком

"Подразделения сирийской армии при поддержке союзных формирований продолжают успешную военную операцию в местности Амак-аль-Бадия в Сирии. Во второй половине дня им удалось достичь сирийско-иракской границы к северо-востоку от населенного пункта Ат-Танф", — цитирует агентство слова источника.

Он также добавил, что "подразделения сирийской армии укрепили свои боевые позиции в этом районе, уничтожив остатки вооруженных формирований ИГ на этом направлении".

Читайте также: Зачистки как способ самосохранения власти. Эксперты подвели итоги недели

В четверг коалиция США нанесла уже третий за последний месяц удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую "зону предотвращения конфликтов" и представляли угрозу для союзных коалиции сил.