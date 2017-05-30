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    Умер экс-диктатор Панамы

    (обновлено: )179
    Мануэль Норьега, перенесший ранее операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, скончался в ночь на вторник на 84 году жизни. После операции он находился в критическом состоянии, сообщает его дочь.
    Мануэль Норьега
    MANOOCHER DEGHATI / AFP

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Экс-диктатор Панамы Мануэль Норьега скончался в больнице в возрасте 83 лет, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя панамских властей.

    "Мануэль Норьега умер этой ночью", — заявил представитель панамских властей Мануэль Домингес.

    В марте дочь Норьеги Таис сообщила, что ее отец находится в критическом состоянии после перенесенной операции по удалению доброкачественной опухоли мозга.

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    В 1990 году Норьега был арестован во время американского вторжения в Панаму, а в 1992 году приговорен за вымогательство и взяточничество к 40 годам тюрьмы. Позже срок Норьеге был сокращен за хорошее поведение — сначала до 30 лет, а потом до 17 лет и шести месяцев. После этого Норьегу передали для отбывания заключения Франции, где он был осужден за отмывание в этой стране 2,3 миллиона евро доходов, полученных от поставок кокаина, а затем он был переведен для отбывания срока в Панаму.

    MANOOCHER DEGATHI / AFP
    Мануэль Норьега

    Ранее в мае умерли бывший президент Финляндии Мауно Койвисто и экс-премьер-министр Греции Константинос Мицотакис.

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