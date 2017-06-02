Вовк: следующий военный переворот в Украине будет кровавым

Пресс-служба СБУ

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Обстановка в стране не из лучших. Националистические партии демонстрируют силу, а их лидеры наперебой угрожают сменой власти. СБУ наблюдает за происходящим издалека, полиция не вмешивается. При этом можно упустить момент и пройти точку невозврата, считает экс-заместитель главы СБУ Василий Вовк.

"В СБУ есть Департамент защиты национального государства, и присматривать за разными партиями и движениями экстремистского толка, его непосредственная функция, как и борьба с терроризмом. То, чем они занимаются, знают в СБУ, но, на этой стадии принимать к ним какие-то эффективные методы — невозможно. Так как тут же последуют обвинения в том, что душится национальное движение, запрещается подготовка воинов. К тому же, многие у власти их поддерживают. Главное, чтобы не было поздно принимать меры. Надо найти тот Рубикон, когда стоит действовать жестко. Я думаю, что сейчас работа в этом направлении идет, но незаметная. В данной ситуации соблюдать нейтралитет, политическую незаангажированность и при этом патриотизм, для сотрудников СБУ сложно", — считает генерал СБУ.

Ничего не поделаешь, но надо признать, что бойцов из разных ультраправых движений и партий обучают бывшие правоохранители, в том числе и из СБУ. Но занимаются они с ними не из патриотических мотивов — а ради денег.

"Ведь каждый из этих движений имеет финансовую поддержку. И каждый понимает, что эти структуры могут быть использованы не только для обороны Украины, а и для обороны коммерческих интересов определенных лиц. Во Львове они действовали профессионально. Чувствуется, что их готовили хорошие специалисты, не то, что патрульных в течении трех месяцев. Сегодня откровенно наши полицейские проигрывают бойцам из политических движений и партий. Это отдает махновщиной, так как они творят, что хотят", — подчеркивает Василий Вовк.

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Как заметил генерал СБУ, сейчас укрепляются все и полиция и радикалы. Противостояние если и будет, оно будет военным.

"Поэтому все готовятся, в том числе ультраправые, которые привлекают опытных инструкторов из силовых структур и проходят подготовку и осваивают навыки уличных боев, захвата зданий, что видели во Львове, а это не обойдется без кровопролития", — объясняет Василий Вовк.

Но сегодня все пущено на самотек, а поэтому, по мнению генерала СБУ, не удивительно, что упустили момент, когда ультраправые начали объединяться. Последствия их деятельности могут быть печальные — если еще на западе или в центральной части Украине начнутся боевые действия, то от страны ничего не останется.

"Аваков-Турчинов — уже несколько лет одна команда. И понятное дело, что и партии, за которыми они стоят, будут ориентироваться на них. А Аваков сегодня уже занимают весомую позицию и уже видны все расклады. Он серьезный конкурент для многих у власти. С одной стороны, это хорошо, потому, что без конкуренции будет тоталитарный режим. Но, к сожалению, они все рвутся к власти и не исключен силовой вариант", — отметил генерал СБУ.

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И, как подчеркнул Василий Вовк, очень многие сегодня сидят на чемоданах, хотя порохом еще не пахнет. Но они ждут — как только в стране начнутся заварушки, они сбегут, потому что победители будут судить побежденных.

Единственное, что можно предпринять уже сейчас, это попытаться договориться с националистическими силами, но, ни у кого нет, ни желания, ни воли, ни смелости это сделать.