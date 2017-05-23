Опасные соседи. Партийные офисы и штабы националистов в жилых домах атакуют

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

То и дело националистам неизвестные подбрасывают гранаты или взрывные устройства. Некоторые при этом приводят в действие. Ультраправые видят в подобном "российский след" или происки недоброжелателей, а простые граждане – потенциальную опасность, так как под удар может попасть случайный человек.

Киевляне бояться арендаторов

В понедельник, 15 мая, самодельное взрывное устройство обнаружили в центральном офисе партии "Национальный корпус" в Киеве на Оболони, где размещается общественная приемная нардепа Андрея Билецкого. facebook.com/politicalpartynationalcorps Бомба в подарок. Националистам начали мстить их же методами

По заключению специалистов, основой устройства была двухсотграммовая тротиловая шашка, которая, впрочем, не была подключена к таймеру. Бомбу прикрепили к окну скотчем. В случае срабатывания, она могла только повредить стекло, не более, уверяют взрывотехники. А через неделю возле этого же офиса уже прогремел взрыв.

Около четырех часов утра 22 мая у стены многоэтажки на улице Зои Гайдай 9/8 раздался взрыв. Вблизи многоэтажки поврежден металлический забор и обгорела стена на первом этаже дома. Неизвестный бросил гранату во двор центрального офиса "Национального корпуса".

В пресс-службе партии "Национальный корпус" заявили, что это дело рук пророссийских сил, которые им мстят за 9 мая. Но – "не только их".

"И учитывая совсем не короткий список успешно проведенных Национальным Корпусом акций в последнее время, мы не исключаем причастность к преступлению и других виновников", — говорится в обнародованном политсилой заявлении.

Впрочем, в происки врагов мало кто верит. Многие считают, что это не что иное, как самопиар. Потому что если бы это был серьезный теракт, то и последствия были бы серьезными, с жертвами.

Жильцы многострадального дома на Оболони, где в последнее время один за одним происходят ЧП, негодуют. Они боятся, что кто-то когда-то взорвет более мощный предмет и весь дом взлетит на воздух. Более того, киевляне переживают и о том, не хранят ли в своем офисе националисты взрывоопасные предметы.

"Мы, конечно, недовольны таким соседством. Днем под домом собираются подозрительные личности, курят, шумят. А тут еще и взрывы, которые кого хочешь напугают. А если серьезную взрывчатку подложат или же у них что-то в помещении взорвется, ведь мы не знаем, что они там хранят – дому конец.



Мы их откровенно боимся, но терпим, так как боимся, что они отомстят. Но может быть есть такой закон, который запрещает подобным организациям размещаться в жилых домах?! Это бы нам помогло", - рассказывает жилец дома пенсионер Сергей Владимирович.

При этом, как отметил пенсионер, если бы они хоть порядок в районе наводили, наркоточки закрывали или же патрулировали улицы по ночам, за это им бы только спасибо сказали, а так от них только одно беспокойство.

Жильцам можно посочувствовать

Если взрыв возле офиса Конгресса украинских националистов в Киеве практически прошел незамеченным – гранату РГД-5 бросили в офисное, нежилое здание, то жильцам домов, где расположены разного толка партии и политические движения, не позавидуешь.

В Днепре после 9 мая поджигали двери офиса "Оппозиционного блока", который тоже арендует помещение в цоколе жилого дома. Пережили немало неприятных часов и жильцы домов по Ивана Мазепы в Киеве, когда полиция 9 мая штурмовала офис ОУН. А на офис "Нацкорпуса" в жилом доме нападают с заметным постоянством. И, как отмечают юристы, жильцам ничего не остается, как мириться с такими соседями.

"В жилых помещениях и квартирах размещать офисы организациям незаконно. Для того, чтобы их сдавать в аренду, помещения должны быть выведены из жилого фонда по определенным нормативам. Но никто не контролирует, кто, что и где арендует. Юридические адреса по месту проживания учредителей – распространенное явление и проконтролировать это процесс не реально", – подчеркивает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Если по вине арендаторов произойдет ЧП, то ответственность в этом случае будет нести собственник помещения и тот, по чьей вине произошел потоп, взрыв и другая порча имущества. Арендаторы же могут выйти сухими из воды.

"Прежде всего задумываться о последствия должны арендодатели и прописывать возможные риски в договорах, как и возмещение убытка. К сожалению, мнение жильцов всего дома, кому можно сдавать в аренду помещение, а кому нет, никто не учитывает и сделать они ничего не могут. Законодательством предусмотрено, что собственник квартиры, нежилого помещения, может на свое усмотрение им распоряжаться", – отмечает Кравец.

Остается только посочувствовать тем, кто живет рядом с арендованными разными партиями и общественными организациями помещениями. Судя по тенденции, спокойствия им не видать.