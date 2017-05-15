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15.05.201714:01
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    В Киеве заминирован офис "Нацкорпуса"

    (обновлено: )196
    В партии предположили, что за минированием могут стоять "сепаратисты". Как отметили в пресс-службе организации, "таким бессмысленным методом они наносят нам обратный удар".
    Заминирование офиса Национального корпуса
    facebook.com/politicalpartynationalcorps

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Центральный офис партии "Национальный Корпус" заминирован неизвестными, сообщается на странице организации в Facebook.

    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Заминирование офиса "Национального корпуса"
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Заминирование офиса "Национального корпуса"

    "Последние акции, проведенные нашими активистами 9 мая, когда они заблокировали лидеров сепаратистов в их домах, несли государственный характер, и перечеркнули планы на Киев пророссийским главарям. Очевидно, таким бессмысленным методом они наносят нам обратный удар", — отметили в сообщении.

    Напомним, представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка "Сбербанк". Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требовали, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

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