В Киеве заминирован офис "Нацкорпуса"

facebook.com/politicalpartynationalcorps

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Центральный офис партии "Национальный Корпус" заминирован неизвестными, сообщается на странице организации в Facebook.

facebook.com/politicalpartynationalcorps Заминирование офиса "Национального корпуса"

facebook.com/politicalpartynationalcorps Заминирование офиса "Национального корпуса"

"Последние акции, проведенные нашими активистами 9 мая, когда они заблокировали лидеров сепаратистов в их домах, несли государственный характер, и перечеркнули планы на Киев пророссийским главарям. Очевидно, таким бессмысленным методом они наносят нам обратный удар", — отметили в сообщении.

Напомним, представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка "Сбербанк". Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требовали, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.