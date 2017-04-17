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    Киев

    Блокирование "Сбербанка" в Киеве: протест "Нацкорпуса" продолжается

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (270)

    (обновлено: )12804
    В "Нацкорпусе", созданной на базе батальона "Азов", сообщили, что стартовала неделя блокады центрального офиса "Сбербанка" в Киеве.
    Нацкорпус пикетирует отделение Сбербанка в Киеве
    azov.press

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Активисты в понедельник продолжают акцию протеста у центрального отделения "дочки" "Сбербанка" в Киеве.

    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    radiotrek.rv.ua
    Блокирование националистами "Сбербанка" в Ровно

    Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

    "Неделя блокады центрального офиса "Сбербанка" в Киеве. Протест "Национального корпуса" продолжается", — говорится в сообщении нацбатальона "Азов" в соцсети "Вконтакте".

    Ранее подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

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