Блокирование "Сбербанка" в Киеве: протест "Нацкорпуса" продолжается

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Активисты в понедельник продолжают акцию протеста у центрального отделения "дочки" "Сбербанка" в Киеве.

Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

"Неделя блокады центрального офиса "Сбербанка" в Киеве. Протест "Национального корпуса" продолжается", — говорится в сообщении нацбатальона "Азов" в соцсети "Вконтакте".

Ранее подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.