Прокуратура Киева раскрыла конвертцентр, "отмывший" 90 млн грн через "Сбербанк"

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В Киеве ликвидировали "конвертационный центр" с оборотом свыше 90 миллионов гривен, сообщила прокуратура Киева в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой №2 совместно с сотрудниками оперативного управления и следственного управления финансовых расследований ГНИ в Дарницком районе ГУ ГФС в г. Киеве в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства Украины, начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", — говорится в сообщении.

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк".

Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен.

"В результате проведенных обысков изъяты компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и "фиктивных" предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с "клиентами", которая содержит информацию по заявкам на проведение "конвертационных" операций, 11 печатей и штампов "фиктивных" предприятий, — отметили в прокуратуре.

Напомним, деятельность межрегионального конвертационного центра с офисом в Рубежном в Луганской области прекратила Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой.