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    Прокуратура Киева раскрыла конвертцентр, "отмывший" 90 млн грн через "Сбербанк"

    (обновлено: )5
    По информации прокуратуры Киева, общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен.
    Прокуратура Киева раскрыла конвертцентр, отмывший деньги через Сбербанк
    Facebook Прокуратуры Киева

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В Киеве ликвидировали "конвертационный центр" с оборотом свыше 90 миллионов гривен, сообщила прокуратура Киева в Facebook.

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    "Киевской местной прокуратурой №2 совместно с сотрудниками оперативного управления и следственного управления финансовых расследований ГНИ в Дарницком районе ГУ ГФС в г. Киеве в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства Украины, начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", — говорится в сообщении.

    В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк".

    Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен.

    "В результате проведенных обысков изъяты компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и "фиктивных" предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с "клиентами", которая содержит информацию по заявкам на проведение "конвертационных" операций, 11 печатей и штампов "фиктивных" предприятий, — отметили в прокуратуре.

    Напомним, деятельность межрегионального конвертационного центра с офисом в Рубежном в Луганской области прекратила Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой.

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