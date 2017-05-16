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    Аналитика и комментарии

    Бомба в подарок. Националистам начали мстить их же методами

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    Криминальная Украина: стрельба в Каменском (72)

    (обновлено: )1248140
    В Киеве в офис партии "Национальный корпус", созданной на базе полка "Азов", неизвестные подложили бомбу. Взрывное устройство не сработало. Националисты гадают, кому перешли дорогу. Список большой.
    Взрывотехническая служба
    facebook.com/politicalpartynationalcorps

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    В понедельник, 15 мая, полиция обезвредила самодельное взрывное устройство, обнаруженное в центральном офисе партии "Национальный корпус" в Киеве, где размещается общественная приемная нардепа Андрея Билецкого, лидера националистов. По предварительному заключению специалистов, основой устройства является двухсотграммовая тротиловая шашка, которая, впрочем, не была подключена к таймеру. Шашку прикрепили к окну скотчем. Как уверяют взрывотехники, в случае срабатывания, она могла только повредить стекло, не более. Устройство отправили на экспертизу.

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    Запугали "Нацкорпус"

    В "Нацкорпусе" тут же заявили, что "подарок" им подбросили за то, что они 9 мая провели акцию и, дескать, заблокировали в домах лидеров сепаратистов. Но вскоре версий появилось намного больше.

    "Сегодня враги Украины решили запугать наше движение, показав нам свои намерения в полной мере. Кто мог совершить попытку запугать членов партии — вариантов масса. Среди них: судьи-взяточники, которые освобождали беркутовцев-убийц из-под залога, способствуя их бегству за границу, к которым привлекли внимание активисты "Национального корпуса". Также приспешники Гонтаревой — враги Украины, для которых бизнес, связанный с российскими банками на ее территории, важнее чести и совести. Такие же коррупционеры, как Насиров, обворовывают страну, а теперь боятся быть пойманными, потому что "Национальный корпус" не дает им почувствовать себя в безопасности. И не следует забывать о вражеской РФ, для которой националисты представляют первоочередную угрозу", — сказано в официальном обращении.

    Как отметили члены "Нацкорпуса", никакие угрозы и даже действия не остановят настоящих националистов.

    И в самом деле, если бомба — не способ самопиара (учитывая, что она была прикреплена на видном месте и даже не подключена как положено), значит эти вояки действительно серьезно перешли кому-то дорогу.

    Если забыть о беспорядках и погромах "Сбербанка" в разных городах Украины, то в последний раз "патриоты" отметились в Николаеве, где получили оплеух от ветеранов-интернационалистов 9 мая. Бойцы "Нацкорпуса" преградили дорогу колонне и начали оскорблять идущих на возложение, ветераны Афганистана быстро расчистили дорогу и пошли дальше. На следующий день нацики, собравшись толпой человек около сорока, отомстили — ворвались в офис к воинам-афганцам и сорвали со стен их боевые знамена, из-за чего снова возникла потасовка, но силы оказались неравны, ветеранов Афгана было всего 8 человек.

    Андрей Билецкий на съезде Национального корпуса
    Аzov.press
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    Сами себя переиграли

    Сегодня у "Нацкорпуса", в прошлом полка "Азов", возникли большие проблемы. В начале мая "Азов" попал в серьезный скандал. В палате представителей Конгресса США Украине было запрещено тратить выделяемые украинской армии деньги на полк «Азов». Об этом говорится в тексте обнародованного на сайте ведомства документа.

    "Средства, предусмотренные данным законом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону Азов", — говорится в тексте документа, который был принят нижней палатой Конгресса.

    В Нацгвардии отрицают, что выделяли деньги на "Азов". Что звучит неубедительно. На фоне этого скандала "Национальному корпусу" надо любыми средствами придать себе значимости. Вплоть до провокаций и покушений на самих себя.

    "Как таковое политическое противостояние у нас в стране обязательно должно перерасти во взаимный терроризм. За эти годы они нажили немало врагов и оппонентов, которых не хотят слушать и сразу затыкают им рты. Вероятнее всего, взрывчатка — это некая демонстрация. Не исключено, что они сами себя минировали, чтобы вызвать волну жалости", — отмечает эксперт про безопасности Сергей Шабовта.

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    Как заметил эксперт, националисты часто занимаются разборками после произошедших событий.

    "После марша 9 мая они напали на офис афганцев, толпой. В Одесскую область в один из городков недавно приезжали такие вот националисты и пытались выяснить, кто же это с флагами и георгиевскими ленточками тут возлагал цветы. Они же бояться ехать в глубинку, бояться получить отпор от людей, для которых они пустое место. А если и произойдут стычки, об этом не узнает общественность, это не покажут по телевизору. Они всеми силами пытаются придать себе значимость и о каждой своей вылазке заявляют как о подвиге", — отметил Сергей Шабовта.

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    В то же время их перестают опасаться. В Одессе 8 мая во двор возле офиса "Самообороны Одессы" ночью бросили гранату. Она закатилась и взорвалась под авто одного из активистов. А в одной из квартир на жилмассиве Радужном произошел конфликт на политической почве, переселенец из Луганска избил одесского айтишника с патриотическими взглядами. Когда приехала полиция разбираться, у патриота в квартире обнаружили целый арсенал оружия, включающий автоматы и патроны к ним. Если бы еще полиция перестала с ними заигрывать, в стране бы уже воцарился порядок и мир.

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