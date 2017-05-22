Быть беде? Националисты сбиваются в стаи

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Время от времени уставшие от безделья националисты и радикалы, которые только и занимаются, что где-то маршируют, что-то блокируют и разминают мышцы на митингах, стройплощадках и всевозможных акциях, стараются быть не только в эпицентре событий, но и в пределах столицы. Чтобы по первому зову собраться для более масштабных мероприятий. Но сегодня их фантазии хватает только на борьбу с георгиевскими ленточками, красными флагами, банками, памятниками и русским языком.

Больше всего в столице Украины "штормит" членов Организации украинских националистов (ОУН) под предводительством Николая Коханивского. 9 мая на улице Мазепы, 6, неподалеку от станции метро "Арсенальная", полиция заблокировала штаб ОУН. Националисты собирались учинить беспорядки во время акции "Никто не забыт, ничто не забыто". Для этой цели в Киев из провинции приехали самые активные бойцы. Несколько десятков активистов полиция удерживала в здании. Но когда радикалы начали бросать из окон петарды и пакеты с краской, было принято решение штурмовать офис.

На такие действия полиции националисты ответили тем, что через день устроили митинг под стенами МВД. Покричали, поскандалили и разошлись ни с чем. Выдвинутые ими требования: "Авакова в отставку!", остались не выполненными. Но об этом националисты уже забыли и переключили все свою злость и активность на точки общепита.

В эти выходные в центре Киева, на Бессарабке, одного из членов ОУН персонал кафе обслужил на русском языке. Член ОУН тут же вызвал подкрепление, которое пригрозило разгромить кафе, если персонал не перейдет на украинский. А они, как народные контролеры, за этим будут следить, периодически наведываться и проверять.

Сегодня украинские националисты, засидевшиеся без дела, сами себе занимают чем могут. В субботу "Национальный корпус", "Правый сектор", "Свобода", "Сич" (С14) ездили к имению Порошенко в Козине требовать амнистии для обвиняемых в уголовных делах ветеранов АТО после отмены закона Савченко, гарантировавшего им выход на свободу досрочно. Вернулись герои несолоно хлебавши — гарант их требования так и не услышал, был в этот день в Берлине. Но активисты неугомонны, собираются продолжать в том же духе. Правда, блокировать ворота президентской усадьбы никто из "патриотов" не отважился.

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Что примечательно: вот уже некоторое время на улице Братиславской, недалеко от БСМП, в зеленой зоне стоит военная палатка на 30-40 койкомест, где живут неизвестные молодые люди. Рядом с большой армейской палаткой стоят две агитационные с флагами "Правого сектора" и "ОУН". Но так как народа в тех краях мимо проходит немного, а "агитаторов" не один десяток, возникает вопрос — что они там делают в таком количестве?! Ясно одно, люди они не местные, киевляне ночевали бы дома.

По идее, служба безопасности Украины должна контролировать передвижения и планы всевозможных ультраправых и левых организаций, движений и партий, чтобы не допустить провокаций, массовых беспорядков и тому подобного. Но в курсе ли они спецслужбы, что в Киеве и окрестностях в заброшенных детских лагерях и бывших пансионатах проживают какие-то люди?

"Никто не снимал с СБУ контроль за радикальными и националистическими группами, даже за парламентскими партиями. Но и сам контроль зависит от ситуации: если разгромили тех, кого власть не любит, — создается видимость расследования, если обидели представителей власти — тут расследуют закатав рукава и рассказывают о терроризме, руке Москвы и что это Путин виноват. Сегодня силовики действуют по принципу — не буди лихо, пока оно тихо. Ну поставили палатки, ну живут там неизвестные молодые люди, но их не трогают сознательно. Как только начнут задавать вопросы, проверять документы, требовать разрешения на установку малой архитектурной формы, в ответ будут крики: "Нас не любят! На нас оказывают давление!" Надеюсь, что СБУ и полиция контролирует обстановку, и у них есть данные о том, кто где проживает и что готовят. Думаю, что силовики выжидают, если те начнут выступать, перекрывать дороги и так далее, в ответ последуют превентивные действия со стороны правоохранительных органов", — объясняет экс-начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

По большому счету в центре города тоже не должны стоять палатки, даже протестующих против "Сбербанка", но их бояться трогать, потому что тут же обвинят в работе на Москву, считает Вовк.

"Все очень заполитизировано. Требование обслуживать на украинском языке — это проявления радикализма. Ведь русский все понимают, официант же к нему не на английском обратился. Можно сделать замечание, написать в книге жалоб, но созывать группу поддержки и угрожать, это уже перебор. Война длится три года и не видно ее окончания. Государство слабеет, производство упало, страна катится к полной разрухе и расколу. Вот о чем надо думать и принимать срочные радикальные меры. Провести аудит всего производства в Украине, и тогда будет понятно, как воруются бюджетные деньги. И националисты должны реагировать не на русский язык в кафе, а на масштабные хищения в аграрном секторе, в энергетике, но они в этом ничего не понимают и заняты не тем, а власть устраивает то, что националисты их не трогают", — подчеркивает Василий Вовк.