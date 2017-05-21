Взрыв у офиса "Конгресса украинских националистов" в Киеве

Взрыв произошел в офисе "Конгресса украинских националистов" в Киеве, никто не пострадал, сообщает интернет-издание "Громадське" со ссылкой на столичную полицию.

Читайте также: Как националисты Порошенко в имении блокировали, пока тот был в Берлине

"В Киеве в здании по адресу Антоновича, 3Б, где находится офис организации "Конгресс украинских националистов", произошел взрыв", — говорится в сообщении.

Как отмечается, полиция выясняет подробности случившегося. Как сообщает издание, по некоторым данным, неизвестные бросили в здание боевую гранату. Уточняется также, что на месте ЧП полицейские увидели задымление, после чего вызвали сотрудников госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и "скорую", но их помощь не потребовалась.