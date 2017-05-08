Буревестник революции. Комбат "ОУН" Николай Коханивский

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Новость о том, что в День Победы националисты собираются устроить провокации, квинтэссенцией которых станет акция "Смертный полк" в Украине ошарашила многих. Не найдя в себе достоинства пройти рядом с победителями Великой Отечественной, потомки новых героев власти привлекают к себе внимание другим способом. И если разобраться, кроме деструктивных действий эти персонажи больше ни на что не способны.

Диктатура и революция

Взять хотя бы автора скандальной инициативы "Смертного полка" Николая Коханивского. В последние три года об этом деятеле слышно достаточно часто, но многие удивятся, узнав, когда именно он впервые "заявил о себе". В 2009-м когда в Украине еще царили мир, социальная и экономическая стабильность общество поразил акт вандализма в самом сердце Киева. Тогда группа молодчиков под покровом ночи, вооружившись кувалдами, полночи отбивали нос у знаменитого памятника Ленину напротив Бессарабского рынка. Спустя несколько лет бравые парни вернуться сюда для того, чтобы окончательно добить вождя мирового пролетариата. А пока главарь борцов с мраморным постаментом Николай Коханивский предстает перед Шевченковским судом Киева, где с пламенным видом доказывает, что всего лишь исполнял указ президента Виктора Ющенко, обязавшего демонтировать памятник. Упоминание главы государства действует на судей магически — хулигана, полностью уверенного в своей правоте выпускают с подпиской о не выезде. Безнаказанность еще больше подзадорила Коханивского, и уже тогда он делал заявления, ставшие в итоге пророческими. Суть большинства из них — Украине нужна кровавая революция и жесткая диктатура.

"Большинство выступающих на митингах жуют сопли и говорят ни о чем. Я верю, что и революция, которая взорвется, отчеканит настоящих вождей, — рассуждал Коханивский в 2011-м, — Сначала — захватываем правительственные здания, создаем революционный провод. Сразу же из всех, кто принимал участие в штурме, формируем национальную гвардию. Здесь же создаем революционный трибунал и начинаем национальную диктатуру — устанавливать свой порядок в своей стране". Аzov.press Харьков: "Нацкорпус" Билецкого показал слабость радикалов

В армию с судимостью?

Не удивительно, что спустя несколько Коханивский лет станет одним из участников Революции достоинства. Несмотря на то, что во время кровавых событий на Майдане его фамилия особо нигде не мелькала, уже через несколько месяцев Коханивский рассказывал легенды о своем участии в революции и даже отправлял свою Первую Киевскую сотню ОУН в АТО на Донбассе. Доподлинно не известно, точно ли воевал Коханивский в Песках на востоке страны, как об этом рассказывает. Во всяком случае, его бывший побратим, заместитель командира батальона ОУН, и.о. начальника штаба Василий Киндрацкий признавался, что Коханивский вообще не может служить в армии.

"Почему? Коханивский сейчас отбывает наказание, условно. Это первое. Второе – у него нет высшего образования. А для того, чтобы стать кадровым офицером, надо иметь хотя бы высшее образование", - отмечал он.

Против Порошенко и Яценюка

Что делал Коханивский на Донбассе и был ли там вообще, известно только ему одному, но так или иначе, его подвиги в тылу однозначно превосходят, возможные на передовой.

Вернувшись с фронта, Мыкола для начала объявил войну тем, кого вместе с остальными революционерами, собственно, и привел к власти.

"Добровольческое движение "ОУН" возникло несколько месяцев назад, и, конечно, мы в оппозиции к нынешнему режиму. Мы воюем, в частности, с режимом Порошенко, с внутренним оккупантом, с правительством Яценюка, точно так же это внутренний оккупант, и с внешним оккупантом мы воюем на восточном фронте", — заявлял Кохановский, отмечая, что "победы на Востоке нечего ожидать, если не одолеть внутреннего оккупанта в Киеве".

Враг — Ахметов

Еще одним врагом Украины Коханивский считает и олигарха Рината Ахметова, на офисы которого ОУН неоднократно совершала нападения.

"Ахметов – это враг нации, который сегодня панует в Украине. Мы хотим покончить с его властью. Или пусть раздаст, все что наворовал, все свое имущество, простым украинцам. Я уверен, что мечта каждого настоящего украинца – убить Ахметова из-за которого сейчас льются реки крови на Востоке Украины", — подчеркнул Кохановский.

Впрочем, несмотря на то, что совершая набеги на офисы и российские банки, лидер "ОУН" неизменно выходил сухим из воды, попытка прорваться к Администрации президента для него сразу же закончилась задержанием. Когда в одну из годовщин Майдана Кохановский с побратимами попытались прорвать оцепление полиции на Банковой, с ними особо не церемонились.

Против памятников и УПЦ

Поэтому, очевидно, что основная борьба Коханивского ведется далеко не против президента, политиков и олигархов, с доминированием которых он давно смирился.

Специализирующийся на памятниках лидер "ОУН" не мог пройти мимо бронзовой скульптуры Николая Щорса на столичном бульваре Шевченко. После того как националисты пригрозили самолично снести монумент, являющийся объектом культурного наследия, власти города были вынуждены оградить Щорса брезентом патриотических цветов.

Памятнику чекистам на Лыбидкской повезло гораздо меньше — после того как бравые "оуновцы" обратили внимание на монумент, его судьба была предрешена.

Самое активное участие Мыкола принимал и в препятствовании православному Крестному ходу УПЦ в июле прошлого года.

"Наша задача – остановить это московское шествие и не дать ему пройти в Киев, – признавался Коханивский. – Тех, кто идет Крестным ходом, мы считаем прямыми врагами украинской государственности. Сюда идут стопроцентные адепты Кремля. Эти "верующие" будут молиться за победу России".

Если один из лидеров националистов усматривает угрозу в мирных бабушках-молитвенницах и бронзовых символах далекого прошлого то стоит ли удивляться его заявлениям о Дне Победы и его участниках?