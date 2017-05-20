Националисты обещают штурмом взять имение Порошенко

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Ударить автопробегом по президенту националисты решили не просто так. Они собираются не только заявить о себе, но и потребовать от Порошенко подписать амнистию ветеранам АТО. В противном случае, обещают блокировать резиденцию президента.

Можно сказать, что украинские националисты засиделись без дела. Акции против "Сбербанка" пришлось свернуть, банк решил под давлением продать активы. Выступления на 9 мая против сограждан, вышедших на возложение цветов в честь памяти об участниках и жертвах Второй мировой войны, закончились разбирательством в полиции и зализыванием ран со стороны так называемых активистов. Теперь же они решили переключить свое внимание на освобождение из колоний совершивших преступления однополчан. К этому их подтолкнула отмена ВР так называемого "закона Савченко", который гарантировал их активистам досрочно выйти на свободу (день в следственном изоляторе засчитывался за два). Теперь же националисты вспомнили об амнистии.

"Летом 2016 года ВР проголосовала ЗА амнистию. Порошенко ждал несколько месяцев, внес свои поправки и вернул закон в ВР на голосование. Мы буквально загоняли депутатов в зал и амнистию, с поправками президента, вновь приняли. Это было еще зимой. Затем снова начался саботаж от АП. Порошенко, очевидно, отказывается подписывать закон со своими же правками", — отмечается в сообщении С14.

И, как подчеркивают ультраправые, закон касается статей легкой и средней тяжести. Но и это поможет сотням воинам вернуться к нормальной жизни.

По информации ВО "Свобода", единственной причиной, почему Порошенко медлит с подписанием, — это требование тайного протокола Минских договоренностей, где было обещано, что амнистия бойцов АТО может произойти только вместе с амнистией пленных ополченцев.

В "Национальном корпусе", в недавнем прошлом "Азове", подчеркивают, что намерены спросить у Порошенко, "зачем в стране сажают добровольцев, сажают командиров, которые дают приказы открывать огонь на вражеские атаки", зачем цензура и репрессии патриотов Украины.

Параллельно, что накануне акций у дома Порошенко, проходят и другие, не менее примечательные. 17 мая поздно вечером во Львове активисты забросали мусором магазин Roshen. Рядом с мешками оставили самодельные плакаты с надписями "Верни ВК" и "Убери мусор". Порядок наводили сотрудники магазина.

А на днях СБУ отчиталась о том, что предотвратила заказную со стороны российских структур проплаченную акцию "Конфетные бунты", которая должна была состояться в Киеве возле кондитерской фабрики Roshen и возле некоторых ее магазинов. По данным главы СБУ Василия Грицака, организаторами акции являются "бывшие депутаты ВР Андрей Клюев и Владимир Олийнык, а также лидеры так называемого "Антимайдана" Зинченко и Кот".

Лидера "Национального корпуса" нардепа Андрея Билецкого возмутило рвение СБУ по охране имущества президента.

"Вы думаете, что СБУ нужна для того, чтобы бороться с сепаратизмом, заниматься контрразведкой в период войны и другой подобной деятельностью? Конечно нет. Наконец, сегодня стало понятно, что является приоритетом для украинской Службы безопасности: они предотвратили провокации против магазинов "Рошен"! Вот для чего украинцы тратят больше 6 млрд грн в год. Для предупреждения провокаций против слепого траста, к которому, как известно, наш Гарант не имеет никакого отношения. Лично меня мало интересует безопасность лавок "Рошен" от какого-либо перфоменса активистов. Мне очень хотелось бы, чтобы Служба безопасности Украины отвечала на серьезные вызовы, которые стоят перед нашей страной, и отвечала за собственные просчеты и своих сотрудников. В противном случае, пусть назовутся Службой Безопасности Слепого Траста. И пусть их деятельность оплачивается фирмой "Рошен", а не народом Украины", — подчеркнул Билецкий.

Прибыть в Козин к имению президента активисты планируют в первой половине субботы, если по дороге их не остановит и не завернет полиция и служба госохраны. Так как завтра, во избежание неприятностей, в Козин будут стянуты войска для охраны гаранта.