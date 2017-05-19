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    Бортник: пресс-конференция Порошенко была проведена "для галочки"

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    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (34)

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    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил волнение Петра Порошенко во время неудобных для него вопросов на пресс-конференции.
    РИА Новости Украина

    "Намного ценнее смотреть президента с выключенным звуком. То, как ведет себя президент физически, как человек, как играет его тело, как двигаются его руки и глаза, как он танцует вокруг трибуны… дает нам больше честности, чем в его формальных ответах на эти вопросы", — сказал Руслан Бортник в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

    По словам политолога, по-настоящему важных, ключевых вопросов, волнующих общество, не задали — о росте цен, безопасности, псевдореформам, тарифах.

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    Ранее глава государства Петр Порошенко впервые в 2017 году провел большую пресс-конференцию. Мероприятие состоялось по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом.

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