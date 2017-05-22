Полиция открыла производство по взрыву в офисе "Конгресса украинских националистов"

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в здании на улице Антоновича в Киеве. Как сообщает Отдел коммуникации полиция Киева, сообщение о взрыве поступило в дежурную часть Голосеевского управления полиции в 22.25.

По вызову сразу выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники. Выяснилось, что взрыв произошел на первом этаже здания. Взрывной волной и осколками повреждены стены и входные двери. С места происшествия изъяты деформированные металлические фрагменты, кольцо и предохранительный рычаг, которые отправили на экспертизу. По предварительным выводам экспертов, взорвалась граната РГД-5.

Материалы зарегистрированы, следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). За совершение такого правонарушения предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы.

Опрошены свидетели и очевидцы, решается вопрос изъятия записей с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку. Полиция предпринимает ряд мер, направленных на раскрытие преступления.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в офисе "Конгресса украинских националистов" в Киеве, никто не пострадал. По некоторым данным, неизвестные бросили в здание боевую гранату.