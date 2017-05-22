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    Киев

    Полиция открыла производство по взрыву в офисе "Конгресса украинских националистов"

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    Криминальная Украина: стрельба и взрывы гранат (91)

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    По информации полиции, взрывной волной и осколками повреждены стены и входные двери. С места происшествия изъяты деформированные металлические фрагменты, кольцо и предохранительный рычаг, которые отправили на экспертизу.
    Взрыв произошел в офисе Конгресса украинских националистов в Киеве
    Facebok Киев оперативный

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в здании на улице Антоновича в Киеве. Как сообщает Отдел коммуникации полиция Киева, сообщение о взрыве поступило в дежурную часть Голосеевского управления полиции в 22.25.

    Взрыв произошел в офисе Конгресса украинских националистов в Киеве
    Facebok Киев оперативный
    Взрыв у офиса "Конгресса украинских националистов" в Киеве

    По вызову сразу выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники. Выяснилось, что взрыв произошел на первом этаже здания. Взрывной волной и осколками повреждены стены и входные двери. С места происшествия изъяты деформированные металлические фрагменты, кольцо и предохранительный рычаг, которые отправили на экспертизу. По предварительным выводам экспертов, взорвалась граната РГД-5.

    Материалы зарегистрированы, следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). За совершение такого правонарушения предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы.

    Опрошены свидетели и очевидцы, решается вопрос изъятия записей с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку. Полиция предпринимает ряд мер, направленных на раскрытие преступления.

    Ранее сообщалось, что взрыв произошел в офисе "Конгресса украинских националистов" в Киеве, никто не пострадал. По некоторым данным, неизвестные бросили в здание боевую гранату.

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