КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В Ковеле националисты провели марш, посвященный героям Украины, говорится в сообщении на странице "Национальный корпус — Волынь" в Facebook.

Отмечается, что они вспомнили дружинников князя Святослава Храброго, запорожских казаков, Украинских Сечевых Стрельцов, повстанцев УПА и ОУН.

"Ну и, конечно же, современных украинских Героев", — говорится в сообщении.

facebook.com/NationalCorpsVolyn В Ковеле националисты провели Марш Героев

Колонна прошла от памятника великого Кобзаря к монументу Борцам за волю Украины, где все присутствующие зачитали "молитву украинского националиста".

Напомним, 21 мая взрыв произошел в офисе "Конгресса украинских националистов" в Киеве, никто не пострадал.