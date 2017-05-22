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    Общество

    В Ковеле националисты провели Марш Героев

    (обновлено: )228011
    Колонна прошла от памятника великого Кобзаря к монументу Борцам за волю Украины, где все присутствующие зачитали "молитву украинского националиста".
    В Ковеле националисты провели Марш Героев
    facebook.com/NationalCorpsVolyn

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В Ковеле националисты провели марш, посвященный героям Украины, говорится в сообщении на странице "Национальный корпус — Волынь" в Facebook.

    Отмечается, что они вспомнили дружинников князя Святослава Храброго, запорожских казаков, Украинских Сечевых Стрельцов, повстанцев УПА и ОУН.

    "Ну и, конечно же, современных украинских Героев", — говорится в сообщении.

    facebook.com/NationalCorpsVolyn
    В Ковеле националисты провели Марш Героев

    Колонна прошла от памятника великого Кобзаря к монументу Борцам за волю Украины, где все присутствующие зачитали "молитву украинского националиста".

    Напомним, 21 мая взрыв произошел в офисе "Конгресса украинских националистов" в Киеве, никто не пострадал.

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