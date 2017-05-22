Порошенко и быковнянская каша

Василий Стоякин, обозреватель

Граждане Украины уже привыкли и даже где-то притерпелись к постоянно горящим в углу экрана телевизора свечам. Интерес чисто бытовой – а сейчас кого поминаем? 21 мая младший сын предположил, что поминают отечественную науку, день которой праздновался накануне. Но, оказалось, нет – речь идет о жертвах политических репрессий и СПИДа.

Про СПИД президент не говорил. Что, в общем-то, не удивительно – его не слишком интересуют проблемы реальных украинцев. То ли дело те люди, на чью судьбу он никак не может повлиять…

Истерические параллели

Да, это не опечатка, тут надо говорить не об истории, а об истерии.

Президент сообщил о переговорах с Ангелой Меркель (судя по всему – успешных – президент и канцлерин понимают друг друга, чем дальше, тем лучше) и о том, как он посетил мемориал на территории бывшего концлагеря Заксехаузен.

Тут он вспомнил, что именно в этом лагере содержался (в совершенно санаторных условиях и нацистскими же властями был выпущен на свободу) Степан Бандера и напомнил, что отец Бандеры был расстрелян в Быковне.

Конечно же президент не мог не вспомнить, что после освобождения Заксенхаузен до 1950 года использовался НКВД как спецлагерь для интернированных – нацистских коллаборационистов и советских военнопленных. Впрочем, это я написал. Президент же переживал за людей, которые были недовольны установлением коммунизма в ГДР (коллаборационисты и чины НСДАП под это определение вполне подпадают). Естественно как-то забылось, что при нацистах это был лагерь смерти, а после – просто пересыльная тюрьма для вероятных преступников.

Ну, так ведь ОСБЕ постановило, что нацистский и коммунистический режим тождественны. А значит – тождественны и лагерь смерти с газовыми камерами, и пересыльная тюрьма.

Ну и, самое главное, именно поэтому сносились памятники, переименовывались улицы и запрещались российские социальные сети. Вы не видите связь между запретом "одноклассников" и расстрелами в Быковне? Значит вы – агент Путина…

Читайте также: Отмена праздников. Дурь Вятровича больно ударит по бюджету — Рудяков

Есть, впрочем, исключение. Георгиевскую ленту запрещают не потому, что она является символикой Второй Мировой, а потому, что это символика агрессии против Украины. Тут президент, правда, соврал. Георгиевская лента – лента ордена Славы и, таким образом, вполне себе символика Второй Мировой. Только это совсем не та война, о которой предпочитает вспоминать Порошенко. Это та война, в которой победил не Бандера, а Советский Союз. И в Украине она была (и есть) символом протеста против героизации нацистских прихвостней.

История Быковни

В Быковне действительно хоронили расстрелянных. В подавляющем большинстве это были члены ВКП(б), которые сами подлежат декоммунизации. Были среди них и уголовники (да-да, НКВД ловил и расстреливал также обычных убийц и насильников). Но такой ход мысли "историкам" школы Вятровича не доступен – слишком сложная конструкция.

Проще сказать как президент: "не успели украинцы выйти из комы после устроенного Сталиным геноцида-голодомора, как Кремль начал новую экзекуцию, которая в историю вошла под называнием Большого террора в СССР". Нет, Сталин явно был неравнодушен к украинцам, если устроил ради них голод 1933 года в, например, Казахстане, и расстрелы на, например, Бутовском полигоне (это аналог Быковни сейчас уже в черте Москвы).

president.gov.ua Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы", 21 мая 2017

Затем президент совсем уж удивительным образом перешел к недавно умершему "герою" современной Украины – Евгению Грицаку. Это украинский националист, воевавший против Красной Армии на Западной Украине и отсидевший свое в сталинских лагерях. Известен он стал козьмакрючковскими рассказами о разгроме целой дивизии НКВД ("Историческая правда", помнится, публиковала его фантазии под шапкой "УПА – армия-победительница") и устроил Норильское восстание. Как он относится к Быковне, я не знаю. Наверное, его там тоже расстреляли, но потом он выжил и попал в Норильск. Вполне в духе его мемуаров.

Наконец, президент вспомнил, что Быковня "место нашей общей боли с поляками". То, что вы Быковне захоронены русские, евреи и представители других национальностей, он благоразумно умолчал. Действительно, зачем портить картину воспоминаниями о стране-агрессоре.

Резюме

В целом – типичное выступление президента на "историческую" тему – абсурдное и путанное. Украинские правители обладают поразительной харизмой – стоит им коснуться своими шаловливыми ручками чего угодно, как этот предмет немедленно превращается в субстанцию, противоположную золоту. Касается это и трагических событий прошлого.