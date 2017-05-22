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    В Киеве исчез бюст основоположника украинского национализма

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    О краже сообщил журналист Роман Коваль. Инцидент произошел на столичном Байковом кладбище. При этом он отметил, что на месте бюста находится букет желто-голубых цветов.
    Украденный бюст Николая Михновского на Байковом кладбище в Киеве
    Роман Коваль/Facebook

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные украли бюст одного из лидеров украинского национального движения конца XIX — начала XX века, одного из основоположников украинского национализма Николая Михновского на Байковом кладбище в Киеве, сообщает в понедельник журналист Роман Коваль.

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    "Акт вандализма в 100-летие Украинской революции, о котором молчит государство. (…) Не поверил своим глазам — на стеле нет бронзового бюста! Вместо него — желтые и голубые цветы. То есть, досадное событие произошло не сегодня и не вчера. Почему же об этом никто не знает? Почему об этом никто не говорит?! Мы даже не знаем, ведет ли полиция расследование", — пишет Коваль на своей странице в Facebook, прикрепив фотографию от 21 мая.

    Николай Михновский — украинский адвокат, политический и общественный деятель, сторонник идеи государственной независимости Украины, один из основоположников украинского национализма. Участвовал в создании первой политической партии Восточной Украины — Революционной украинской партии (РУП). Лидер Украинской народной партии (1902—1907), соорганизатор Украинской демократическо-хлеборобской партии (1917).

    На минувшей неделе неизвестные облили красной краской памятник генералу Николаю Ватутину, расположенный в Мариинском парке неподалеку от здания Верховной Рады.

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