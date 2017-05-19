Соцсети: это не скандал, это позор. Вятрович и дивизия СС "Галичина"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович продолжает будоражить украинскую, да и мировую общественность, новыми скандальными заявлениями. Из последнего: символика дивизии "Галичина", которая входила в состав немецких воинских формирований Ваффен СС во время Второй мировой воны, не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма.

В ответе на запрос одного из украинских СМИ Вятрович объяснил вою позицию. Сославшись на закон об обсуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, где приводится перечень того, что именно понимается под нацистской символикой, он напомнил, что в этом списке нет символов дивизии СС "Галичина".

А вот в украинском сегменте соцсетей далеко не все согласились с такими утверждениями украинского историка: "СС "Галичина" была подразделением СС. Поэтому я уверенно считаю, что ЗАКОН БУКВАЛЬНО ЗАПРЕЩАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ПРОПАГАНДИРОВАТЬ СИМВОЛИКУ СС "Галичина"; "А завтра Volodymyr Viatrovych будет рассказывать, что и CC под действие закона о запрете пропаганды нацизма не подпадает?". "Дивизия "Галичина" не участвовала в карательных операциях, в уничтожении людей в лагерях и т.д. Отстаньте от нее", — пишут в сетях и такое.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook