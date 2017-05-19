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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: это не скандал, это позор. Вятрович и дивизия СС "Галичина"

    (обновлено: )17421
    Новое заявление скандального главы Института нацпамяти Владимира Вятровича о том, что символика дивизии "Галичина", которая была в составе Ваффен СС, в Украине не запрещена, в соцсетях встретили весьма шумно. Что же пишут об этом украинцы?
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович продолжает будоражить украинскую, да и мировую общественность, новыми скандальными заявлениями. Из последнего: символика дивизии "Галичина", которая входила в состав немецких воинских формирований Ваффен СС во время Второй мировой воны, не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма.

    В ответе на запрос одного из украинских СМИ Вятрович объяснил вою позицию. Сославшись на закон об обсуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, где приводится перечень того, что именно понимается под нацистской символикой, он напомнил, что в этом списке нет символов дивизии СС "Галичина". 

    А вот в украинском сегменте соцсетей далеко не все согласились с такими утверждениями украинского историка: "СС "Галичина" была подразделением СС. Поэтому я уверенно считаю, что ЗАКОН БУКВАЛЬНО ЗАПРЕЩАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ПРОПАГАНДИРОВАТЬ СИМВОЛИКУ СС "Галичина"; "А завтра Volodymyr Viatrovych будет рассказывать, что и CC под действие закона о запрете пропаганды нацизма не подпадает?". "Дивизия "Галичина" не участвовала в карательных операциях, в уничтожении людей в лагерях и т.д. Отстаньте от нее", — пишут в сетях и такое.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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