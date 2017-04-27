Вятрович о переименовании улиц в Одессе: это криминал

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Вячеслав Вятрович предупредил мэра Одессы Геннадия Труханова, что если он подпишет решение городского совета о возвращении названий ряду ранее декоммунизированных улиц, то будет привлечен к уголовной ответственности.

Об этом Вятрович написал на своей странице в Facebook.

"По поводу одесского "реванша". Возвращение старых коммунистических названий является незаконным. Более того — это пропаганда коммунистического тоталитарного режима. Если Труханов подпишет это решение, то должен быть привлечен к уголовной ответственности", — написал Вятрович.

Напомним, Одесский городской совет в среду утвердил перечень улиц, названия которых подлежат новому переименованию. Утвержденный список является "ответом на распоряжение Саакашвили о переименовании улиц".

В мае минувшего года Михаил Саакашвили, который на тот момент возглавлял ОГА, своим распоряжением переименовал 51 улицу в рамках закона о декоммунизации. В частности, на месте улицы Валентины Терешковой появилась улица Героев Крут, проспект Маршала Жукова стал проспектом Героев Небесной сотни, улица Ярослава Галана стала улицей Романа Шухевича, улица Островского — улицей Мазепы, переулок Правды — Гетманским переулком, а переулок Богданова — переулком Вильгельма Габсбурга.