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    Общество

    Вятрович о переименовании улиц в Одессе: это криминал

    (обновлено: )7601
    Директор Украинского института национальной памяти Вячеслав Вятрович заявил, что возвращение старых коммунистических названий является незаконным.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Вячеслав Вятрович предупредил мэра Одессы Геннадия Труханова, что если он подпишет решение городского совета о возвращении названий ряду ранее декоммунизированных улиц, то будет привлечен к уголовной ответственности.

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    Об этом Вятрович написал на своей странице в Facebook.

    "По поводу одесского "реванша". Возвращение старых коммунистических названий является незаконным. Более того — это пропаганда коммунистического тоталитарного режима. Если Труханов подпишет это решение, то должен быть привлечен к уголовной ответственности", — написал Вятрович.

    Напомним, Одесский городской совет в среду утвердил перечень улиц, названия которых подлежат новому переименованию. Утвержденный список является "ответом на распоряжение Саакашвили о переименовании улиц".

    В мае минувшего года Михаил Саакашвили, который на тот момент возглавлял ОГА, своим распоряжением переименовал 51 улицу в рамках закона о декоммунизации. В частности, на месте улицы Валентины Терешковой появилась улица Героев Крут, проспект Маршала Жукова стал проспектом Героев Небесной сотни, улица Ярослава Галана стала улицей Романа Шухевича, улица Островского — улицей Мазепы, переулок Правды — Гетманским переулком, а переулок Богданова — переулком Вильгельма Габсбурга.

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