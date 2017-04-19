В Институте нацпамяти в Киеве разбили окна - Вятрович

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В здании Украинского института национальной памяти разбили три окна, сообщил его директор Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"Опять — разбитое окно дома на Липской, 16, где находится Украинский институт национальной памяти. Еще один мелкий хулиганский поступок, если оценивать его отдельно, не принимая во внимание предыдущие нападения на Институт течение последних месяцев. Именно так, к сожалению, до сих пор рассматривает их полиция", — написал он.

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Ранее Вятрович заявил, что неизвестные ночью подожгли входную дверь института, а также приносили похоронный венок под двери организации. До этого в феврале неизвестные совершили попытку нападения на Вятровича на одной из улиц Киева.