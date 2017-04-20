Вятрович предостерег поляков от попыток оправдать депортацию украинцев

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает опасными попытки некоторых политических групп Польши оправдать депортацию украинцев с территории юго-восточной Польши в рамках операции "Висла" в 1947 году.

Ранее Волынский областной совет объявил 2017 год годом чествования 70-летия депортации украинцев в рамках операции "Висла". В ходе операции "Висла", проведённой польскими властями, украинцы были выселены с территорий юго-восточной Польши (Лемковщина, Надсянье, Холмщина и Подляшье) на северо-западные земли, принадлежавшие Германии до 1945 года и вошедшие в состав Польши. Украинские историки считают их этнически украинскими.

"Попытки оправдать акцию "Висла", которые в последнее время озвучиваются некоторыми политическими группами в Польше, являются не только аморальными, но и опасными, потому что могут стать прецедентом для переоценки других преступлений коммунизма", — сказал Вятрович в ходе круглого стола в Киеве, посвященного этой теме.

По его данным, за три месяца операции "Висла" в 1947 году около 150 тысяч украинцев потеряли свои дома.

В свою очередь, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности, сопредседатель группы по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий в ходе круглого стола сообщил о возможных провокациях во время мероприятий к годовщины операции "Висла" в Польше в конце апреля.

"И уже сейчас у нас есть такая ​​информация, могут быть попытки помешать празднованию годовщины, которое там будет происходить", — сказал Княжицкий.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Верховная Рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".