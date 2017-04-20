"3:1 в пользу Украины". Постпред Совета Европы прокомментировал суд в Гааге

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет в счете в Международном суде ООН, который частично удовлетворил требование ввести временные меры по иску к России.

Ранее судебная инстанция отказалась удовлетворить требование Киева установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма, однако суд согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Интерес России был в том, чтобы суд не принимал к рассмотрению иск Украины так же, как он отклонил иск Грузии в 2008 году. Но суд признал наличие у него юрисдикции prima facie по обеим конвенциям, которые стали предметом иска. Лично я не верил, что суд признает юрисдикцию Конвенции о финансировании терроризма, потому что это было бы впервые в истории и открывало для суда "ящик Пандоры". А Международный суд традиционно не рискует там, где может не рисковать. Поэтому суд меня приятно удивил", – написал Кулеба на своей странице в Facebook.

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При этом он добавил, что главным итогом судебного заседания стало то, что Украина втягивается в судебный процесс.

"Грубо говоря, мы вышли из группы в плей-офф. Далее будет кропотливая и долговременная юридическая работа", — отметил постпред Украины.

"В сухом остатке на данном этапе со счетом 3:1 победила Украина, где 3 в нашу пользу – это признание судом юрисдикции prima facie Конвенции по терроризму и юрисдикции Конвенции о дискриминации и временные меры по последней конвенции, а 1 в пользу России – это отсутствие временных мер по первой конвенции", – подытожил он.

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Украина 16 января 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. По сообщению МИД Украины, иск был подан "с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины".

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина будет работать над выполнением решения Международного суда ООН по иску к России, а президент Петр Порошенко назвал многообещающим промежуточное решение суда ООН и выразил надежду на успешное продолжение его рассмотрения в дальнейшем.