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    Взрыв произошел в офисе "Конгресса украинских националистов" в Киеве

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    Криминальная Украина: стрельба и взрывы гранат (87)

    (обновлено: )19310
    По информации СМИ, неизвестные бросили в здание боевую гранату. На месте ЧП полицейские увидели задымление, после чего вызвали сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
    Взрыв произошел в офисе Конгресса украинских националистов в Киеве
    Facebook Киев оперативный

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в офисе "Конгресса украинских националистов" в Киеве, никто не пострадал, сообщает интернет-издание "Громадське" со ссылкой на столичную полицию.

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    "В Киеве в здании по адресу Антоновича, 3Б, где находится офис организации "Конгресс украинских националистов", произошел взрыв", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, полиция выясняет подробности случившегося. Как сообщает издание, по некоторым данным, неизвестные бросили в здание боевую гранату. Уточняется также, что на месте ЧП полицейские увидели задымление, после чего вызвали сотрудников госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и "скорую", но их помощь не потребовалась.

    Facebok Киев оперативный
    Взрыв произошел в офисе "Конгресса украинских националистов" в Киеве

    Ранее сообщалось, что мощный взрыв, который был слышен почти во всех районах города Ужгорода, прогремел накануне около полуночи.

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