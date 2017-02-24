План "шатун" удался - февральский марш маргиналов провалился

УНИАН

Роман Степняк

Февральской революции не получилось. Все, на что оказались способными лидеры тройки националистических организаций, вылилось в жидкий, хоть и крикливый марш нескольких тысяч активистов. Лидер "Свободы" Олег Тягныбок за годы вне публичной политики набрал в весе разве что в физическом смысле этого слова, Андрей Тарасенко, сменивший на посту провидныка "Правого сектора", ушедшего в политическую тень Дмитрия Яроша, если кто помнит, ораторскими способностями никогда не отличался, Андрей Билецкий в попытках вдохнуть новый смысл в "Национальный корпус" преуспел не особо.

Марш оказался не очень убедительным, а попытка спасти идею бескомпромиссного протеста заявлением Билецкого с трибуны Верховной Рады свелась к повторам известных уличных лозунгов. Требования разорвать дипотношения с Россией, прекратить сотрудничество с МВФ, установить на века мораторий на продажу земли, продолжить блокаду Донбасса до победного конца не раз звучали даже с парламентской трибуны. Некоторой новизной отдает требование принять закон об импичменте президента, что отнюдь не означает его немедленное применение.

Билецкий назвал перечень этих требований ультиматумом и пригрозил в случае его отклонения "самораспустить" Раду. Получилось не совсем уместно. Оно и понятно, за прошедшее время "Национальный корпус" и прочие националистические организации, не задействованные в боевых действиях на востоке страны, по большей части заняты зарабатыванием денег и решением хозяйственных вопросов в глубоком тылу.

Возвращение "шатуна"

Президент Порошенко, удрученный провалом анонсированной поездки в Америку и возможной встречи с президентом США, в дни февральских волнений зря время не терял. Его подчиненные, в отличие от преступного режима Януковича, к возможным революционным рецидивам подготовились хорошо. Город был разделен железными клетками, а наиболее уязвимые места наглухо перекрыты хорошо экипированным спецназом. Попытка сотни сторонников Николая Коханивского из батальона ОУН прорвать ограждение на Крещатике закончилась задержанием нескольких наиболее активных активистов и довольной улыбкой начальника столичной полиции Юрия Зозули.

Соответствующий фон февральским протестам был создан специальными службами. Надо отдать должное ведомству Василия Грицака. При всей внешней неряшливости организованных мероприятий "шатун" удался. К месту поспели задержания, аресты, обыски, которые в информационном сопровождении СМИ сыграли для Банковой неплохую службу.

Служба безопасности Украины обнародовала перехват телефонных разговоров посредников, которые занимались подкупом политиков в Украине. Речь идет о достаточно известных лицах, которые, как оказалось, получали конкретные задания от своих кураторов. "Шпионы" затесались не только в среде бывших чиновников режима Януковича, но и проникли в помощники народных депутатов. Деятельность этих групп, по официальным оценкам спецслужб, была направлена на инициирование принятия областными советами обращений к президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров относительно предоставления особого статуса регионам, создания свободных экономических зон и заключения договоров о распределении обязанностей.

Пятая колонна и другие

По поводу раскрытого заговора глава СБУ Василий Грицак и генпрокурор Юрий Луценко заявили об агитации завербованных лиц за скрытую федерализацию Украины в виде свободных экономических зон, выборов губернаторов, предоставления русскому языку особого статуса, возобновления экономических связей с РФ, уничтожения вертикальных структур власти. По словам Грицака, спецслужбы России при поддержке "пятой колонны" в Украине продвигают различные инициативы по дестабилизации обстановки.

На фоне инспирированной шпиономании в "пятую колонну" с легкой руки самого президента записали всех, кто в "священные" поминальные дни пришел на киевские улицы не только для того, чтобы поклониться памяти героев Небесной сотни: "В Москве, а то и в Киеве прилагали усилия, чтобы в годовщину гибели героев Небесной сотни оказывать как можно больше провокаций. Они искали и ищут хоть каплю крови, которая вызвала бы массовые акции протеста", — сказал Петр Порошенко.

Так власть в лагерь "пророссийских провокаторов" записала всех своих противников, которые вышли на киевские улицы даже поглазеть на происходящие там безобразия.

Теория неудачной революции

Впрочем, наибольшую пользу из февральских событий на Майдане извлекли на Банковой. Прекрасно понимая природу всех украинских революций, здесь были уверены, что без серьезной финансовой подпитки у национал-радикалов ничего не получится. Да и с теорией революций политологи на Банковой знакомы, многие труды Ленина не окончательно забыли. Нет уже того нажившего жирок среднего класса, который в 2004-м и 2013-м подкармливал палаточные городки, и бабушки из-за нищенского положения пирожки на Майдан не принесут, им бы хоть коммуналку заплатить. Революцию ведь делают не голодные, а сытые, которым не дали поесть пару дней.

Февральские протесты отвлекли внимание радикальных сил с восточного фронта. Часть из них приехала в Киев и на своих глазах убедилась, что без массовой поддержки населения и при наличии оперившейся государственной машины принуждения, худо-бедно управляемой, добиться поставленных целей не удастся. Оставшиеся у линии разграничения активисты и ветераны АТО, продолжающие блокаду неподконтрольных территорий, столичной неудачей побратимов удручены. Неудача вряд ли подвигнет их на дальнейшие безрассудные поступки. Власти проще будет убедить "блокадников" уйти с железной и прочих дорог и прекратить безрассудные действия на линии разграничения.

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Власть получила небольшую передышку и моральную победу в противостоянии с оппозицией. Но этого не хватит для преодоления острейшего социально-политического кризиса, в который безоглядно погружается страна. За окном февраль 17-го года.