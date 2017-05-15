Агент 002. Охрана Яроша разбушевалась и начала стрелять

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Днем, в воскресенье, в такси села компания из трех молодых подвыпивших мужчин. Вместо приветствия один из них буркнул: "Слава Украине!", но водитель на это никак не отреагировал. С этого и начался конфликт, который закончился стрельбой.

Стрелять, так стрелять

Всю дорогу пассажиры донимали таксиста тем, что он им не ответил на приветствие, как полагается. На улице Медицинской, когда таксист отсчитывал сдачу, один из неугомонных пассажиров ударил его сзади телескопической дубинкой. Водитель отбежал от машины, тогда вся —злость компании переключилась на автомобиль. Но и этого им показалось мало, — когда за коллегу вступился другой таксист и попытался задержать буйных хулиганов, пассажир выхватил пистолет и выстрелил мужчине по ногам. С двумя серьезными огнестрельными ранениями таксист был госпитализирован.

Прибывшая полиция задержала двоих пассажиров. Третий с места происшествия сбежал, но его личность уже установлена. По показаниям таксиста и свидетелей, стрелял один из задержанных. Как сообщили местные жители, это Роман Малисевич, в недавнем прошлом числился в составе Национальной полиции в Ивано-Франковской области. Весной 2017 года он уволился из органов, в данный момент официально безработный, при этом в найденном удостоверении числится не только бойцом "Украинской добровольческой армии", но и значится личным охранником Дмитрия Яроша под номером "002".

В партии "ДИЯ" уверяют, что, дескать, Малисевич не принимал участия в инциденте. Якобы он вышел встретить друзей и попал под раздачу. А основное действующее лицо — Михаил Навроцкий, боец "Украинской добровольческой армии" и тоже охранником Яроша. Несмотря на то что Навроцкий воевал и вообще заслуженный человек, помощник народного депутата Дмитрия Яроша, врач-хирург скорой помощи Каменского Ростислав Винар, считает, что виновник должен ответить перед законом.

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В полиции этот инцидент собираются расследовать как "Хулиганство". Но мало кто верит, что дело закончится судом и приговором. Не зря местные жители хотели после инцидента устроить самосуд над пьяными пассажирами. Их уже достали выходки оборзевших от безнаказанности и вседозволенности подручных Яроша. Как утверждают жители Каменского, они часто видели, как эти вояки в состоянии опьянения рассекали по городу на машине.

До сих пор вооружены и опасны

В данный момент полиция затрудняется сказать, из какого конкретно оружия стрелял в таксиста охранник Яроша, оружие отправлено на экспертизу, внешне пистолет очень похож на "ПМ". Наличие у охранников бывшего лидера "ПС" огнестрельного оружия не удивляет. Еще в 2014 году силами его бойцов были разворованы оружейки в некоторых райотделах милиции и управлениях СБУ. Только в МВД, по приблизительным подсчетам, было украдено 5 тысяч стволов. Чуть меньше потеряло СБУ. Плюс к этому, можно добавить и трофейное оружие, добытое на востоке. Да что там говорить, если в доме у дочери Яроша, где он был в декабре прошлого года на крестинах внука, спрятан целый арсенал, с которым "родина" сфотографировалась на память. А кроме пистолетов, в руках членов семьи, в том числе и детей, были автоматы, винтовки, не похожие на муляжи обрезы винтовок. Но эта фотография не заинтересовала полицию.

Не стоит ожидать справедливого расследования в отношении приближенных Яроша на днепропетровщине, которая считается его вотчиной. Тем более с учетом того, что Дмитрий Ярош близок к олигарху Игорю Коломойскому, к мэру Днепра Филатову и многим другим не менее одиозным личностям из числе местной политической элиты.

Сегодня власть и МВД откровенно заигрывают перед ультраправыми, которые отлично вооружены и постоянно угрожают походом на Киев или беспорядками на местах. Но и большая часть военизированных группировок — детище самого Авакова. А он не будет с ними ссориться по пустякам.

Ведь так ничем и не закончилась история с перестрелкой в Мукачево, когда вооруженные до зубов представители "Правого сектора", тогда еще руководимого Ярошем, приехали на разборки по поводу контрабандных потоков с местным бизнесменом Ланьо. Отделались легким испугом и бойцы "ПС" в Драгобрате, после того как были задержаны за нежелание платить в ресторане и устроенную по этому случаю потасовку. Даже несмотря на то, что за отдельными бойцами тянулся шлейф преступлений, справедливого наказания они не получили.

Как верно заметил политолог, глава правления Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко, люди, которые понюхали порох и поняли, что грабежом, разбоем, рейдерством можно заработать больше, чем сидением в офисах или работая на полях, никогда не откажутся от своих действий. Точно так же и радикалы.

"Поэтому либо Президенту придется идти на соблюдение законодательства и ссориться с радикалами, либо на каком-то этапе он станет для них обузой и его свергнут. Повторюсь, просто так это не закончится. И добавлю, что заигрывания с радикалами ни к чему хорошему не приведет. У радикалов будет только расти аппетит",- отметил Бондаренко.

А главное, сегодня раздувать конфликт с ультраправыми в Днепре, где полицию до сих пор штормит после 9 мая, вдвойне невыгодно. К сожалению, дело это спустят на тормоза, если Ярош не пожертвует каким-то из своих бойцов, ведь у него уже утверждают, что подозрение в стрельбе пало не на того охранника.