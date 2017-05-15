Стрельба в Каменском. У Яроша сообщили подробности инцидента

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КИЕВ, 15 мкя — РИА Новости Украина. Информация о том, что член партии "Государственная инициатива Яроша" Роман Малисевич прострелил ногу таксисту в Каменском (бывший Днепродзержинск Днепропетровской области) за отказ ответить на приветствие "Слава Украине!", не соответствует действительности. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на помощника народного депутата Дмитрия Яроша, врач-хирурга "скорой" помощи Каменского Ростиславв Винара.

"Роман Малисевич здесь вообще ни при чем. Насколько я знаю, его в той машине не было. Основным фигурантом всего этого дела является Михаил Навроцкий. Малисевич вышел из квартиры и просто попал под раздачу разозленной толпы. Возможно, мы даже будем подавать встречный иск, потому что его в машине не было", — рассказали у Яроша.

По словам Винара, Навроцкий действительно является охранником Яроша, а пострадавшему таксисту оказывают максимальную помощь.

"Навроцкий — боец "Украинской добровольческий армии" и принадлежит к охране Дмитрия Яроша. Накануне они были на дне рождения. Он — заслуженный человек, геройски воевал, но за то, что он сделал - будет отвечать согласно действующему законодательству", — добавил помощник Яроша.

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Ранее сообщалось, что в Каменском произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. По данным СМИ, нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" повлекло применение оружия. По словам очевидцев, два пассажира нанесли удар водителю сзади, когда тот отвернулся за деньгами, чтобы отсчитать сдачу. Им на подмогу пришел еще один участник конфликта.