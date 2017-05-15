Охранника Яроша обвинили в нападении на таксиста и стрельбе

КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. В Каменском (бывший Днепродзержинск — Ред.) произошла перестрелка, в результате которой ранения получили два человека. В применении оружия подозревают члена партии "ДІЯ" и личного телохранителя Дмитрия Яроша, сообщает местное издание "Событие".

sobitie.com.ua Удостоверение одного из участников конфликта в Днепропетровской области

На место происшествия приехали другие таксисты, один из них также был ранен.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Двух участников конфликта задержали на месте, еще одному удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что лидер Каменской городской организации "Правый Сектор" Аскольд Можейко обнародовал на своей странице в Facebook заявление, в котором сообщил имя одного из задержанных.

В Сумах неизвестные битами избили депутата городского совета Калиниченко Вячеслава, который в тяжелом состоянии госпитализирован.