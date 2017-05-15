наверх
15.05.201707:56
Курсы валют НБУ
  • EUR28.790.00
  • USD26.470.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Охранника Яроша обвинили в нападении на таксиста и стрельбе

    Тема:

    Криминальная Украина: беспредел и насилие (52)

    (обновлено: )11301
    В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Двух участников конфликта задержали на месте, еще одному удалось скрыться. Инцидент со стрельбой произошел на Каменском.
    Стрельба в Днепропетровской области
    sobitie.com.ua

    КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. В Каменском (бывший Днепродзержинск — Ред.) произошла перестрелка, в результате которой ранения получили два человека. В применении оружия подозревают члена партии "ДІЯ" и личного телохранителя Дмитрия Яроша, сообщает местное издание "Событие".

    sobitie.com.ua
    Удостоверение одного из участников конфликта в Днепропетровской области

    На место происшествия приехали другие таксисты, один из них также был ранен.

    В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Двух участников конфликта задержали на месте, еще одному удалось скрыться. 

    Ранее сообщалось, что лидер Каменской городской организации "Правый Сектор" Аскольд Можейко обнародовал на своей странице в Facebook заявление, в котором сообщил имя одного из задержанных.

    В Сумах неизвестные битами избили депутата городского совета Калиниченко Вячеслава, который в тяжелом состоянии госпитализирован.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко
    Круглый зал в "Президент-отеле" в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Инаугурация Макрона
    Макрон - новый президент Франции
    Финал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. Победа Португалии