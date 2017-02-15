Аллегро с огнем. Почему Киев закрывает глаза на действия "Правого сектора"

Владимир Матвеев, обозреватель

Власти Украины "играют с огнем", закрывая глаза на деятельность экстремистских формирований типа "Правого сектора", которые в будущем могут вовлечь "регион в еще более глубокий конфликт", пишет газета The Washington Post.

Корреспондент американской газеты Джек Лош побывал в Донбассе и побеседовал с представителями так называемых "добровольческих" отрядов, в которые входят сторонники ультрарадикальных движений и организаций.

Официальный Киев не раз уверял мировую общественность в том, что якобы он полностью контролирует все там происходящее, и бойцы "Правого сектора" выведены из зоны конфликта в Донбассе. Однако в реальности дело обстоит совсем иначе, отмечает корреспондент американской газеты.

"Официально нас тут нет. Политики говорят, что нас вывели. Но на востоке все по-другому. У нас хорошие отношения с солдатами. У нас общий враг", — рассказал корреспонденту один из бойцов "Правого сектора".

Лош считает, что такие заявления являются индикатором антипраивтельственных настроений, царящих в рядах украинских радикалов. Журналист отмечает, что в ближайшем будущем представители организации могут стать серьезной угрозой для самого Киева.

"Они (члены "Правого сектора") на авто приближаются к украинскому КПП, окруженному заброшенными полями. Черно-красный флаг, развевающийся на их внедорожнике, показывает, что они принадлежат к "Правому сектору", ультранационалистической группировке ополченцев, участие которых в боевых действиях запрещено", — говорится в статье.

"Однако охрана машет им, пропуская внутрь. Они едут дальше, чтобы присоединиться к другим членам тайной армии Украины, держащей оборону на восточной границе страны", — пишет Лош.

"Мы — украинские партизаны, - говорит член "Правого сектора". — Политики боятся, что, когда война закончится, мы вернемся в Киев и обратим свое оружие против них. И нам надо это сделать, надо", — пишет The Washington Post.

Несмотря на официальные заявления об обратном, новые рекруты продолжают прибывать и действовать вместе с регулярными частями, пишет журналист. Корреспондент газеты пояснил, что подобные отряды состоят не только из украинцев.

Он также побеседовал с бойцами, прибывшими из других стран. "В эту бунтарскую организацию входят неонацистские элементы. В ней также есть бойцы, не разделяющие крайне правых симпатий. Но все презирают коррумпированное украинское чиновничество", отмечает Лош.

"Это Европа, мой дом. Но правительства не разрешают нам сражаться", - говорит 47-летний Джузеппе Донене, успевший повоевать в Анголе, Ираке, Судане и Сирии. Он жалуется, что Европа утрачивает свою идентичность перед лицом мусульман и африканских иммигрантов.

Лош пишет, что Министерство обороны Украины не ответило на просьбу о комментарии: "в настоящее время Киев заинтересован в этих отрядах ополченцев; у них сильная мотивация, и они не могут претендовать на государственные пенсии".

Основной вывод статьи – если мирные переговоры когда-нибудь продвинутся, эта группировка, вероятно, отвергнет компромисс и может вовлечь целый регион в более глубокий конфликт.

"Существование "Правого сектора" подрывает авторитет Киева в глазах Европы, и — если мирные переговоры когда-либо сдвинутся с мертвой точки — эта группировка, скорее всего, отвергнет любой компромисс и может вовлечь нестабильный регион в еще более глубокий конфликт", - говорится в статье The Washington Post.

"В долгосрочной же перспективе правительство играет с огнем", — отмечает он.

Все больше западных СМИ более активно и объективно поднимают эту тему после избрания президентом США Дональда Трампа. Ранее за океаном, как и в Киеве, предпочитали закрывать глаза на тему действий групп украинских радикалов.