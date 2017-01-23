СК РФ возбудил дела против пяти россиян, причастных к "Правому сектору"

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении пятерых граждан РФ, якобы причастных к деятельности запрещенной в РФ организации "Правый сектор", сообщает в понедельник исполняющий обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ ведомства Светлана Петренко.

"ГСУ СК России совместно с ФСБ и МВД России проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых получены данные, свидетельствующие о причастности ряда граждан России к деятельности экстремистской организации "Правый сектор", запрещенной решением Верховного суда РФ на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

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Петренко пояснила, что возбуждены дела в отношении Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова. По данным следствия, мужчины поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма.

По ее словам, они разное время они покинули РФ и направились на Украину, где вступили в ряды "Правого сектора". Она добавила, что Чудинов был заместителем командира одного из боевых структурных подразделений экстремистской организации", а Хамраев принимал "активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР".

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Петренко уточнила, что Стоцкий, Стригунков и Валов систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации. По ее словам, они также вели пропаганду идеологии, целей и задач "Правого сектора", идеализируя деятельность руководителей и активистов экстремистской организации.

Напомним, 19 января несколько сотен членов националистических организаций "ОУН", "Белый молот" и "Правый сектор" пытались поджечь автомобильные покрышки в центре Киева.