Событие, которое никто не заметил. "Правосеки" и вандализм в Одессе

Елена Астрахович, для РИА Новости Украина, Одесса

"Правый сектор разгромил мемориал жертв Ту-154 возле российского консульства в Одессе". Информация с такими заголовками появилась во всех центральных украинских и даже зарубежных СМИ в среду 28 декабря.

Вечером во вторник, 26 декабря, небольшая группа молодых людей, причисляющих себя к "Правому сектору", собрала и выбросила на мусор цветы, свечи и самодельные плакаты, оставленные одесситами у забора российского консульства. Эта акция была снята ими на камеры телефона, а потом ими же растиражирована в соцсетях.

После того, как на них обрушился шквал возмущения в комментариях, руководитель одесского Правого сектора Сергей Стерненко написал на своей страничке в FB: "Така реакція від ворога — краще за будь-які преференції".

Другими словами – пиар-акция удалась.

В этой ситуации интересен другой факт. В Одессе весь этот накал страстей и сама акция прошли абсолютно незамеченными. Большинство местных СМИ просто решили не делать пиар "Правому сектору".

Полиция и городские власти вообще оказались не в курсе произошедшего. Никакой реакции не последовало и от других патриотических сил. Все будто воды в рот набрали.

Справедливости ради нужно заметить, что и у простых одесситов реакция на разгром мемориала была крайне вялой. Подавляющее большинство из них просто не знала о его существовании. Да и цветов у консульства в это раз было намного меньше.

В то же время под запись Стерненко в социальной сети разгорелось настоящее противостояние. Одни – "за" и поддерживают "ПС", другие – осуждают и обвиняют радикалов.

"Сирож, знаешь почему мы не приходим на твою страничку? Потому что сейчас в зоопарке не сезон, да и вход там платный. А посмотреть на зверушек вроде тебя бесплатно – почему бы и нет? Погавкай еще, Сирожа", – написал пользователь Alex Vergola.

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"Была Одесса МАМА, а теперь дивчина по вызову безумцев", – прокомментировал Василий Корнев.

Уже утром следующего дня, в среду, после акции "Правого сектора", возле консульства России снова появились цветы и плакаты. Как долго они там пробудут, пока не ясно.

Очевидно только, что Одесса уже давно устала от противостояния, поэтому политическим активистам с обеих сторон все труднее удерживать градус накала и завлекать широкую публику. Тем более, когда до Нового года остаются считанные дни.